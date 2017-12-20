ЗС Иркутской области введет своих депутатов в советы директоров семи акционерных обществ

Источник: IrkutskMedia.ru

Семь депутатов Законодательного собрания войдут в состав советов директоров семи акционерных обществ, держателем контрольного пакета акций которых является Иркутская область. Соответствующее решение было принято сегодня, 20 декабря, на сессии 58-й сессии ЗС. Председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Ольга Носенко отметила, что ранее законодательство не предусматривало возможности введения парламентариев в акционерные общества, но после изменений закона это право у депутатов появилось. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«По итогам обсуждения мы сформировали следующий список: Кузьма Алдаров войдет в руководство ОАО «Искра», Сергей Бабкин войдет в совет директоров Корпорации развития Иркутской области Александр Балабанов — в АО «Международный аэропорт Иркутск», Роман Габов — в «Иркутскую продовольственную компанию», Дмитрий Ершов — в «Автоколонну-1880», Андрей Микуляк — в Дорожную службу Иркутской области, а Ольга Носенко — в ОАО «Особые экономические зоны», — сообщила председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС.