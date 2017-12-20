Еще один чиновник отстранен по требованию прокуратуры

Источник: Noi.md

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Такое решение было принято сегодня по запросу Антикоррупционной прокуратуры.

Согласно следствию, в сентябре 2016 года Всеволод Стамати, воспользовавшись служебным положением, вымогал у представителей различных торговых компаний товары, которые они производили или импортировали — мясо, вино, колбасы.

Взамен он обещал не создавать им помех в работе и импорте товаров, а также не препятствовать в оформлении фитосанитарных разрешений на импорт.