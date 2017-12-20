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12:53 (мск), источник: Noi.md

Еще один чиновник отстранен по требованию прокуратуры

Правительство отстранило от должности заместителя генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Всеволода Стамати, фигурирующего в уголовном деле о коррупции, сообщает новостной портал Noi.md.

Источник: Noi.md
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Такое решение было принято сегодня по запросу Антикоррупционной прокуратуры.

Согласно следствию, в сентябре 2016 года Всеволод Стамати, воспользовавшись служебным положением, вымогал у представителей различных торговых компаний товары, которые они производили или импортировали — мясо, вино, колбасы.

Взамен он обещал не создавать им помех в работе и импорте товаров, а также не препятствовать в оформлении фитосанитарных разрешений на импорт.

Замдиректора ANSA был задержан 6 декабря на 72 часа. Если вина чиновника будет доказана, ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы с выплатой штрафа от 8000 до 10000 условных единиц.

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