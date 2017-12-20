Еще один чиновник отстранен по требованию прокуратуры

Такое решение было принято сегодня по запросу Антикоррупционной прокуратуры.
Согласно следствию, в сентябре 2016 года Всеволод Стамати, воспользовавшись служебным положением, вымогал у представителей различных торговых компаний товары, которые они производили или импортировали — мясо, вино, колбасы.
Взамен он обещал не создавать им помех в работе и импорте товаров, а также не препятствовать в оформлении фитосанитарных разрешений на импорт.
Замдиректора ANSA был задержан 6 декабря на 72 часа. Если вина чиновника будет доказана, ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы с выплатой штрафа от 8000 до 10000 условных единиц.