Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Россияне подвели секс-итоги года
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь человека
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Власти Подмосковья ответили на слова о требовании явки «70 на 70»
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
46-летняя Лера Кудрявцева вызвала критику фанатов - СМИ
Собчак о семейной жизни: Я боюсь своего мужа
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
14:17 (мск), источник: Noi.md

Филип попрощался с уходящими министрами

Глава исполнительного органа поблагодарил сегодня шесть министров, смещенных с должности в результате перестановок в правительстве, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md
Читайте также
Канду сообщил, кто может стать директором СИБ

Павел Филип уточнил, что сегодня последнее заседание кабинета министров в нынешнем составе. В то же время премьер-министр отметил, что причиной замены шести министров не является отсутствие успехов у этих лиц.

«Выражаю благодарность коллегам, которые не будут с нами в кабинете министров в будущем году, выражаю особую благодарность, так как эта команда прошла через один из самых сложных для Молдовы периодов — экономический кризис, и вот результаты последних двух лет. Ни у одного из уходящих министров нет проблем, связанных с работой или профессионализмом. Их уход обусловлен другой причиной. Они станут ключевым фактором в продолжении деятельности, но уже в политической сфере», — пояснил Филип.

Премьер-министр также подчеркнул, что реформу правительства необходимо довести до конца, это означает деполитизацию правительства.

«Мы желали бы добиться более глубокой деполитизации правительства. Попробуем в следующем году держаться подальше от избирательной кампании», — заключил Филип.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Необычные, но вкусные ингредиенты для более ароматного кофе
В работе касс торговых сетей и заправок произошел сбой
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Отстранение российских паралимпийцев от Игр оставлено в силе
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь