Филип попрощался с уходящими министрами

Павел Филип уточнил, что сегодня последнее заседание кабинета министров в нынешнем составе. В то же время премьер-министр отметил, что причиной замены шести министров не является отсутствие успехов у этих лиц.

«Выражаю благодарность коллегам, которые не будут с нами в кабинете министров в будущем году, выражаю особую благодарность, так как эта команда прошла через один из самых сложных для Молдовы периодов — экономический кризис, и вот результаты последних двух лет. Ни у одного из уходящих министров нет проблем, связанных с работой или профессионализмом. Их уход обусловлен другой причиной. Они станут ключевым фактором в продолжении деятельности, но уже в политической сфере», — пояснил Филип.