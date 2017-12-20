Филип попрощался с уходящими министрами
Глава исполнительного органа поблагодарил сегодня шесть министров, смещенных с должности в результате перестановок в правительстве, сообщает Noi.md.
Глава исполнительного органа поблагодарил сегодня шесть министров, смещенных с должности в результате перестановок в правительстве, сообщает Noi.md.
Павел Филип уточнил, что сегодня последнее заседание кабинета министров в нынешнем составе. В то же время
«Выражаю благодарность коллегам, которые не будут с нами в кабинете министров в будущем году, выражаю особую благодарность, так как эта команда прошла через один из самых сложных для Молдовы периодов — экономический кризис, и вот результаты последних двух лет. Ни у одного из уходящих министров нет проблем, связанных с работой или профессионализмом. Их уход обусловлен другой причиной. Они станут ключевым фактором в продолжении деятельности, но уже в политической сфере», — пояснил Филип.
«Мы желали бы добиться более глубокой деполитизации правительства. Попробуем в следующем году держаться подальше от избирательной кампании», — заключил Филип.