Додон вернул парламенту «Закон против пропаганды»

Источник: Noi.md

Президент еще раз подчеркнул, что предложенный демократами закон антидемократичен и направлен на ограничение свободы слова и плюрализма мнений.

«Настоящим законом происходит грубое нарушение конституционных прав большинства населения Республики Молдова, граждан этой страны. Около 70 процентов молдавских граждан считают Российскую Федерацию дружественным государством», — отметил Додон.

Глава государства коснулся и положений Конституции, гарантирующей право граждан на информацию, которое не может быть ограничено.

«Таким образом, рассмотрев проект, мы подтверждаем, что тенденция авторов присуща авторитарным политическим режимам, которые характеризуются ограничением свободы совести средств массовой информации. Подобная практика зачастую проявляется в монополизации СМИ и их чрезмерном политическом контроле», — говорится в ответе президента, направленном Парламенту.

Напомним, что 21 декабря истекает предусмотренный Конституцией срок, когда президент страны должен промульгировать Закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио, который будет возвращен парламенту для изучения.