Додон вернул парламенту «Закон против пропаганды»
Президент Игорь Додон отклонил законопроект о запрете пропаганды в Молдове и вернул его Парламенту, отмечает новостной портал Noi.md.
Президент Игорь Додон отклонил законопроект о запрете пропаганды в Молдове и вернул его Парламенту, отмечает новостной портал Noi.md.
Президент еще раз подчеркнул, что предложенный демократами закон антидемократичен и направлен на ограничение свободы слова и плюрализма мнений.
«Настоящим законом происходит грубое нарушение конституционных прав большинства населения Республики Молдова, граждан этой страны. Около 70 процентов молдавских граждан считают Российскую Федерацию дружественным государством», — отметил Додон.
Глава государства коснулся и положений Конституции, гарантирующей право граждан на информацию, которое не может быть ограничено.
«Таким образом, рассмотрев проект, мы подтверждаем, что тенденция авторов присуща авторитарным политическим режимам, которые характеризуются ограничением свободы совести средств массовой информации. Подобная практика зачастую проявляется в монополизации СМИ и их чрезмерном политическом контроле», — говорится в ответе президента, направленном Парламенту.
Напомним, что 21 декабря истекает предусмотренный Конституцией срок, когда президент страны должен промульгировать Закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио, который будет возвращен парламенту для изучения.
Законопроект против российской пропаганды был принят в начале декабря и, по словам авторов, нацелен на установление механизма обеспечения информационной безопасности государства. Документ призван бороться с пропагандой и манипуляцией, исходящими от других стран. Согласно закону, в Кодекс о телевидении и радио вводится понятие «информационной безопасности», подразумевающее проведение ряда мер по защите наших граждан от дезинформации и манипуляции, исходящих от других стран. За нарушение новых положений вещательные компании будут наказываться штрафом до 70 тыс. леев.