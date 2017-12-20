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15:49 (мск), источник: Tengrinews

«Мне просто предложили». Шукеев прокомментировал свое новое назначение

Умирзак Шукеев прокомментировал свое новое назначение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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В кулуарах заседания правительства новый заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства РК ответил на вопросы журналистов.

«Я не писал заявления, мне просто предложили такую должность, я согласился. Сегодня освободили (от должности в “Самрук-Казына”), там будет другой», — сообщил Шукеев.

В начале заседания правительства своего нового заместителя поздравил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

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