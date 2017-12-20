«Мне просто предложили». Шукеев прокомментировал свое новое назначение
Умирзак Шукеев прокомментировал свое новое назначение, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Умирзак Шукеев прокомментировал свое новое назначение, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах заседания правительства новый заместитель
«Я не писал заявления, мне просто предложили такую должность, я согласился. Сегодня освободили (от должности в “Самрук-Казына”), там будет другой», — сообщил Шукеев.
В начале заседания правительства своего нового заместителя поздравил