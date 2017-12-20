В Воронеже депутаты горДумы утвердили Олега Котова руководителем управления дорожного хозяйства

В среду, 20 декабря 2017 года, на заседании Воронежской горДумы депутаты утвердили кандидатуру не только руководителя управления главного архитектора, но и дорожного хозяйства.

Народные избранники в ходе тайного голосования поддержали Олега Котова. За него высказались 25 депутатов, а 7 — против.