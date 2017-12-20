В Воронеже депутаты горДумы утвердили Олега Котова руководителем управления дорожного хозяйства
За его кандидатуру проголосовали 25 народных избранников.
За его кандидатуру проголосовали 25 народных избранников.
В среду, 20 декабря 2017 года, на заседании Воронежской горДумы депутаты утвердили кандидатуру не только руководителя управления главного архитектора, но и дорожного хозяйства.
Народные избранники в ходе тайного голосования поддержали Олега Котова. За него высказались 25 депутатов, а 7 — против.
Олег Котов исполнял обязанности руководителя управления дорожного хозяйства администрации Воронежа с мая 2017 года. С августа 2015 по май 2017-го он работал в должности замруководителя департамента транспорта и автодорог Воронежской области.