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14:29 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже депутаты горДумы утвердили Олега Котова руководителем управления дорожного хозяйства

За его кандидатуру проголосовали 25 народных избранников.

Источник: Новости Воронежа

В среду, 20 декабря 2017 года, на заседании Воронежской горДумы депутаты утвердили кандидатуру не только руководителя управления главного архитектора, но и дорожного хозяйства.
Народные избранники в ходе тайного голосования поддержали Олега Котова. За него высказались 25 депутатов, а 7 — против.

Олег Котов исполнял обязанности руководителя управления дорожного хозяйства администрации Воронежа с мая 2017 года. С августа 2015 по май 2017-го он работал в должности замруководителя департамента транспорта и автодорог Воронежской области.

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