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14:31 (мск), источник: Sputnik.md

Новый паспорт в Молдове в 2018 году: мнение правительства

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Правительство Молдовы на заседании в среду дало положительное заключение по проекту закона, предложенного группой из семи депутатов и предусматривающего внесение корректив в удостоверение личности и паспорт гражданина Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Данный законопроект ранее зарегистрировали в парламенте и рассмотрели комиссии высшего законодательного органа.

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Проект закона предусматривает, что из внутреннего, заграничного, дипломатического и служебного паспортов исключат указание группы крови. Авторы утверждают, что она не является уникальным признаком человека, так как одна и та же группа крови может быть у многих граждан. Регистрируются случаи, когда данные о группе крови в удостоверении личности не соответствуют действительности из-за ошибки медучреждения или тех, кто включал их в паспорт.

Кроме того, авторы считают, что исключение группы крови из удостоверяющих личность документов облегчит их получение тем, у кого она еще не установлена на момент оформления паспорта.

Кроме того, планируется увеличить срок действия загранпаспорта. Для взрослых он составит вместо семи лет — десять, для детей младше семи лет — четыре года, а для тех, кому от 7 до 16 лет — семь лет.

Еще одно изменение касается подписи получателя. Проект предусматривает, что для граждан младше 14 лет и тех, кто не может сам поставить подпись, вместо нее в паспорте будет указан специальный символ, утвержденный правительством.

Также планируется исключить из удостоверений личности термин «национальность», который сейчас используется в значении «гражданство», что носит конфузный характер.

Ранее еще один из авторов законодательной инициативы Сергей Сырбу заявил корреспонденту Sputnik, что, скорее всего, новые удостоверения личности начнут изготавливать в Молдове уже в 2018 году. Но это произойдет только после того, как правительство разработает регламент о новой модели удостоверяющих личность документов. Депутат также подчеркнул, что старые паспорта будут действительны до истечения их срока деятельности, а цена за изготовление новых документов останется прежней.

После того, как правительство дало свое заключение по данному проекту, его в двух чтениях рассмотрят в парламенте.

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