Елизавета Солонченко назначена и.п. председателя Думы Нижнего Новгорода

Источник: НИА-Нижний Новгород

Солонченко будет исполнять полномочия председателя Гордумы с 20 декабря 2017 года и до избрания председателя «без приставки и.п.». Это произойдет уже после выборов главы Нижнего Новгорода при одноглавой системе управления.

Кандидатуру Елизаветы Солонченко выдвинула фракция «Единая Россия» в Гордуме. Свои кандидатуры также выдвинули единственный представитель фракции ЛДПР Герман Карачевский и беспартийный Евгений Лазарев.

За Елизавету Солонченко проголосовали 38 депутатов, за Лазарева — никто, за Карачевского — трое.

Ранее источник НИА «Нижний Новгород» в депутатском корпусе сообщил, что фракция «Единой России» намерена поддержать кандидатуру Солонченко на пост и.п. председателя Гордумы.

Напомним также, что на очередном заседании 13 декабря был избран второй заместитель главы города, председателя Гордумы. Им стал Дмитрий Барыкин. Должность второго зама введена, чтобы депутаты сами могли выбрать и.о. председателя Гордумы при отставке действующего. Если бы должность второго заместителя не вводилась, и.о. был бы назначен Михаил Кузнецов как единственный зам. При двух заместителях право выбора предоставляется депутатам.

Напомним, что 13 декабря 2017 года Гордума согласовала переход Нижнего Новгорода на одноглавую систему. 26 октября такой закон приняло Заксобрание Нижегородской области.

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