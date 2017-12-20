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18:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области еще двое судей подали в отставку

Полномочия прекратят сотрудник областного и Ленинского райсуда.

Источник: РИА "Воронеж"

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области приняла решение прекратить полномочия двух судей на заседании в среду, 20 декабря. Судья облсуда Маргарита Веретенникова и судья Ленинского суда Владимир Куликов подали заявления об отставке, сообщила пресс-служба ККС.

Полномочия Владимира Куликова прекратят с 25 декабря 2017 года. Маргарита Веретенникова покинет свой пост 15 февраля 2018 года. Маргарита Веретенникова была назначена на должность судьи указом президента в 2000 году. Владимир Куликов проработал на нынешнем посту менее двух месяцев. Указом президента его назначили судьей Ленинского суда 23 октября 2017 года. Причины, по которым судьи подали в отставку, не уточняются.

В конце ноября 2017 года в Воронежской области по неизвестным причинам заявления об отставке единовременно подали шесть судей. Судья облсуда Елена Степанова уйдет в отставку с 30 декабря 2017 года, Александр Мирошников — с 9 января 2018 года, Александр Кавешников — с 25 января, Юрий Андреев — с 1 февраля. Кроме того, ККС приняла решение о прекращении полномочий судьи Эртильского районного суда Валерия Чигрин и судьи Коминтерновского районного суда Натальи Мирошниковой.

Контекст

В сентябре 2017 года ККС Воронежской области приняла отставку судьи Воронежского облсуда Ивана Шмакова. Он сложил с себя полномочия судьи 2 ноября 2017 года. До этого попал под следствие сын судьи — Николай Шмаков, сотрудник адвокатской конторы «Баев и партнеры». После коррупционного скандала ушли в отставку председатель Воронежского областного суда Виталий Богомолов и его зам Владимир Маслов в мае 2016 года. ВККС рекомендовала на пост руководителя действующего главу Саратовского облсуда Василия Тарасова 6 июля 2017 года. Указом президента от 24 октября его назначили на должность председателя Воронежского облсуда на шестилетний срок.

ВККС дважды отклоняла все кандидатуры на эту должность. На заседании в сентябре 2016 года ВККС отклонила три кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда. На пост претендовали и.о. председателя Воронежского облсуда Владимир Анисимов, судья по рассмотрению уголовных дел в первой инстанции облсуда Петр Попов, а также судья Чердаклинского районного суда Ульяновской области Андрей Уланов. В марте 2017 года на пост председателя облсуда претендовали четыре воронежских судьи — Людмила Козиева, Сергей Панин, Петр Попов и Юрий Храпин.

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