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20:20 (мск), источник: Интерфакс

Мосгорсуд отменил решение о проведении «Дня свободных выборов» в Красносельском районе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа (МО) Москвы, главой которого является оппозиционер Илья Яшин, о проведении 24 декабря местного праздника «День свободных выборов».

Источник: Агентство «Москва»

«Суд удовлетворил иск депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алевтины Базеевой об исключении праздника “День свободных выборов” из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

В свою очередь, Яшин заявил «Интерфаксу», что считает решение суда незаконным и намерен обжаловать его.

Мы это решение не признаем и завтра же обжалуем. Праздник не отменяем и продолжаем подготовку. Как глава муниципального округа приложу все усилия, чтобы доказать законность нашей позиции.
Илья Яшин

Ранее о намерении добиться через суд отмены принятого большинством голосов совета депутатов Красносельского МО решения о проведении «Дня свободных выборов» сообщила «Интерфаксу» сама Базеева.

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«Под видом праздника предлагается провести политическое мероприятие. Еще в 2016 году прежним составом депутатов был утвержден перечень местных праздников на текущий год. На одном из последних заседаний совета в нарушение повестки дня был рассмотрен вопрос о включении в этот перечень праздника “День свободных выборов” в Лермонтовском сквере около метро “Красные ворота”. Решение для вступления в силу должно было быть опубликовано в муниципальном вестнике, что не было сделано», — сказала она агентству в среду.

На минувшей неделе Яшин сообщил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник «День свободных выборов». После этого он заявил, что «официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению праздника».

В свою очередь департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился в столичную прокуратуру с просьбой вынести официальное предостережение Яшину о недопустимости нарушения законодательства в связи с тем, что оппозиционер не согласовал проведение праздника. Позднее Мещанская межрайонная прокуратура вынесла Яшину предостережение и предупредила об установленной законом ответственности.

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