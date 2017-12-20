Филип подписал заявления об отставке шести членов правительства
Молдавский премьер одобрил заявления об отставке глав пяти министерств и
Молдавский премьер одобрил заявления об отставке глав пяти министерств и
КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Глава молдавского правительства Павел Филип в среду одобрил шесть заявлений об отставке членов кабмина и передал их на подпись президенту Игорь Додону. Об этом сообщили в
Речь идет о
Во вторник глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что ряд членов правительства страны планируется заменить новыми
Ранее президент страны Игорь Додон заявил, что готов одобрить отставку действующих министров, но не согласен с новыми кандидатами на эти должности.
Таким образом, из действующего состава правительства должны остаться премьер Павел Филип, глава Минфина Октавиан Армашу, министр внутренних дел Александр Жиздан, руководитель Минобороны Еуджен Стурза, а также министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.