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18:43 (мск), источник: Sputnik.md

Филип подписал заявления об отставке шести членов правительства

Молдавский премьер одобрил заявления об отставке глав пяти министерств и вице-премьера.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Глава молдавского правительства Павел Филип в среду одобрил шесть заявлений об отставке членов кабмина и передал их на подпись президенту Игорь Додону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Речь идет о вице-премьере по реинтеграции Георге Балане, министре экономики и инфраструктуры Октавиане Калмыке, главе министерства иностранных дел и евроинтеграции Андрее Галбуре, руководителе министерства юстиции Владимире Чеботаре, министре сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Бытка, а также главе министерства здравоохранения, труда и социальной защите Стеле Григораш.

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Во вторник глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что ряд членов правительства страны планируется заменить новыми кандидатами-технократами. Вице-премьером по евроинтеграции планируется назначить действующего вице-спикера Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции сотрудницу министерства иностранных дел Кристину Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьера Кирилла Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — действующего директора Центра переливания крови Светлану Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректора Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконовича, министерством иностранных дел и европейской интеграции — посла Молдовы в Швейцарии Тудора Ульяновски, а министерством юстиции — Александру Тэнасе.

Ранее президент страны Игорь Додон заявил, что готов одобрить отставку действующих министров, но не согласен с новыми кандидатами на эти должности.

Таким образом, из действующего состава правительства должны остаться премьер Павел Филип, глава Минфина Октавиан Армашу, министр внутренних дел Александр Жиздан, руководитель Минобороны Еуджен Стурза, а также министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

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