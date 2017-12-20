Минфин США ввел санкции против Рамзана Кадырова

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Американская администрация добавила в так называемый список Магнитского еще пятерых граждан России, в том числе главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщило в среду министерство финансов США.

В санкционный перечень также попали Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня.

Американская администрация утверждает, что глава Чечни Рамзан Кадыров причастен к «внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека».

По его версии, указанные действия якобы предпринимались по отношению к тем, кто «пытался выявить незаконную деятельность, осуществляемую должностными лицами правительства Российской Федерации».