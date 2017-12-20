Мирзиёев обсудил военное сотрудничество с министром обороны КНР
Шавкат Мирзиёев принял Чан Ваньцюаня, который находится в республике с визитом, стороны обсудили безопасность региона.
Шавкат Мирзиёев принял Чан Ваньцюаня, который находится в республике с визитом, стороны обсудили безопасность региона.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 декабря принял члена Государственного совета, министра обороны КНР Чан Ваньцюаня.
Особое внимание уделено вопросам практической реализации договорённостей и соглашений, достигнутых по итогам визита на высшем уровне в КНР в мае текущего года, передает
В ходе встречи рассмотрены состояние и перспективы двустороннего военного и
Член Государственного совета, министр обороны Китая выразил глубокую благодарность Президенту Республики Узбекистан за оказанный тёплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.