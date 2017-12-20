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19:46 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев обсудил военное сотрудничество с министром обороны КНР

Шавкат Мирзиёев принял Чан Ваньцюаня, который находится в республике с визитом, стороны обсудили безопасность региона.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 декабря принял члена Государственного совета, министра обороны КНР Чан Ваньцюаня.

Особое внимание уделено вопросам практической реализации договорённостей и соглашений, достигнутых по итогам визита на высшем уровне в КНР в мае текущего года, передает пресс-служба Президента Узбекистана.

В ходе встречи рассмотрены состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обсуждены актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Член Государственного совета, министр обороны Китая выразил глубокую благодарность Президенту Республики Узбекистан за оказанный тёплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

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