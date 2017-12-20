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20:33 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Глава СПЧ: Участников несанкционированной акции 24 декабря подставляют под дубинки

Глава СПЧ Михаил Федотов считает, что организаторы митинга 24 декабря на проспекте Сахарова в Москве не должны отказываться от его проведения, а к ним должны присоединиться организаторы мероприятия в Лермонтовском сквере, в противном случае людей подставляют под полицейские дубинки.

Источник: РИА "Новости"

«Я очень огорчен, что Дмитрий Гудков отозвал свою заявку на проведение митинга на проспекте академика Сахарова 24 декабря», — передает слова Федотова РИА «Новости».

По словам Федотова, во вторник в Общественной палате Москвы очень долго обсуждались проблемы, возникшие из-за решения совета депутатов муниципального округа Красносельский о проведении мероприятия в Лермонтовском сквере. Он отметил, что было найдено «прекрасное решение» — депутатов просили пересмотреть решение и присоединиться к митингу на проспекте Сахарова, уже согласованному с мэрией.

«Это решение основано просто на том, что в Лермонтовском сквере невозможно уместить столько человек», — сообщил глава СПЧ.

Однако то, что происходит сейчас, выглядит «очень контрпродуктивным и опасным».

Потому что те, кто хочет прийти на митинг, не смогут теперь этого сделать, а тех, кто захочет прийти в Лермонтовский сквер 24 числа, просто подставляют под полицейские дубинки.
Михаил Федотов
Глава СПЧ

Глава СПЧ заявил, что думать нужно в первую очередь о людях, а не о политических амбициях.

«Пока время еще есть, я призываю участников найти взаимоприемлемое решение, а именно- провести нормальный митинг на проспекте Сахарова 24 декабря», — заключил Федотов.

Ранее мэрия Москвы получила заявление экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова об отказе от проведения согласованного митинга 24 декабря.

Гудков подтвердил, что отказался от проведения согласованного с властями Москвы митинга 24 декабря, передает ТАСС.

«Сдал заявление в мэрию об отказе, в канцелярии уже отметку поставили о приеме документа», — сказал экс-депутат Госдумы.

Он пояснил, что сделал это в связи с нежеланием Красносельского совета депутатов во главе с Яшиным присоединиться к согласованному митингу. По словам Гудкова, изначально заявка была подана для того, чтобы «найти компромиссное решение».

«Но раз Красносельский совет против митинга, я заявку отозвал», — сказал он.

Яшин заявил, что компромисс мог быть достигнут в случае обращения властей Москвы к совету с просьбой перенести районный праздник на более удобную площадку, но от них вместо этого «потребовали отменить» решение о проведении «районного праздника».

В то же время, Мосгорсуд признал незаконным решение совета депутатов Красносельского муниципального округа о проведении акции «День свободных выборов», передает РАПСИ.
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Исковые требования столичного депутата Алевтины Базеевой оказались удовлетворены — она считала, что под видом праздника должно было состояться политическое мероприятия. Яшин заявил о намерении обжаловать решение суда.

Ранее глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил, что власти Москвы согласовали митинг в защиту избирательных прав, запланированный на 24 декабря оппозиционером Дмитрием Гудковым на проспекте Сахарова.

До этого префектура Центрального административного округа Москвы отказала главе муниципального совета Красносельского района Москвы Яшину в проведении запланированного им на 24 декабря мероприятия на территории Лермонтовского сквера. Также он был предупрежден о недопустимости несогласованного массового мероприятия под видом районного праздника.

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