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21:13 (мск), источник: Sputnik.md

Додон подпишет декреты об отставке главы МИД и еще 5 членов кабмина

Президент страны подчеркнул, что как минимум половина кандидатов на посты членов кабмина, предложенные премьером, «имеют шлейф нарушений».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik Молдова. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подпишет в четверг декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура и еще пяти членов кабмина.

«Мы получили предложения премьера по отставке шестерых членов правительства. Завтра утром подпишу эти шесть декретов по отставке. Любое предложение по отставке мы подпишем», — заявил Додон в среду в рамках прямой линии.

При этом он подчеркнул, что как минимум половина кандидатов на посты членов кабмина, предложенные премьером, «имеют шлейф нарушений».

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