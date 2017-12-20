Додон подпишет декреты об отставке главы МИД и еще 5 членов кабмина

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik Молдова. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подпишет в четверг декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура и еще пяти членов кабмина.

«Мы получили предложения премьера по отставке шестерых членов правительства. Завтра утром подпишу эти шесть декретов по отставке. Любое предложение по отставке мы подпишем», — заявил Додон в среду в рамках прямой линии.