Додон подпишет декреты об отставке главы МИД и еще 5 членов кабмина
Президент страны подчеркнул, что как минимум половина кандидатов на посты членов кабмина, предложенные премьером, «имеют шлейф нарушений».
Президент страны подчеркнул, что как минимум половина кандидатов на посты членов кабмина, предложенные премьером, «имеют шлейф нарушений».
КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik Молдова. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подпишет в четверг декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура и еще пяти членов кабмина.
«Мы получили предложения премьера по отставке шестерых членов правительства. Завтра утром подпишу эти шесть декретов по отставке. Любое предложение по отставке мы подпишем», — заявил Додон в среду в рамках прямой линии.
При этом он подчеркнул, что как минимум половина кандидатов на посты членов кабмина, предложенные премьером, «имеют шлейф нарушений».