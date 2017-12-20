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21:14 (мск), источник: Sputnik.md

Додон рассказал, почему ему не устраивают импичмент

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, почему ему не устраивают импичмент.

Источник: Sputnik.md
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КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал в среду в ходе прямой линии о том, почему парламент и правительство не инициируют процедуру его импичмента.

«Год назад президент был избран всенародно, но полномочия ему оставили такие, как в парламентской республике», — напомнил Додон.

По его словам, когда президент блокирует инициативы правительства и парламента и наоборот, — выход один: садиться за стол переговоров.

«Но если у нас совершенно разные мнения, то либо парламент уходит в отставку сам, — по закону президент не может распустить его, — либо запускается процедура импичмента. Но в этом случае нужно провести референдум. А нынешняя власть уверена — народ поддержит президента. Поэтому механизм отставки главы государства не запускается», — сказал глава государства.

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