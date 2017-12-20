Додон рассказал, почему ему не устраивают импичмент

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал в среду в ходе прямой линии о том, почему парламент и правительство не инициируют процедуру его импичмента.

«Год назад президент был избран всенародно, но полномочия ему оставили такие, как в парламентской республике», — напомнил Додон.

По его словам, когда президент блокирует инициативы правительства и парламента и наоборот, — выход один: садиться за стол переговоров.