Стала известна дата визита главы МИД Великобритании в Москву
После нескольких переносов визита британский министр Борис Джонсон приедет в Москву 22 декабря. Это первый официальный визит главы
После нескольких переносов визита британский министр Борис Джонсон приедет в Москву 22 декабря. Это первый официальный визит главы
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приедет в Москву с официальным визитом в пятницу, 22 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского внешнеполитического ведомства.
В среду
Изначально о визите Джонсона в Москву 22 декабря сообщало агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников. Приезд Джонсона в Москву ожидался еще весной 2017 года, но в последний момент был сдвинут с конца марта на 10 апреля
Осенью Джонсон и Лавров встретились в
Менее чем через месяц, 13 октября, Лондон всё же подтвердил, что Джонсон посетит Россию до конца 2017 года. МИД России тогда удивился тому, что
«Визит станет возможностью обсудить ядерную сделку с Ираном и другие проблемы, представляющие общий интерес, включая региональную стабильность на Ближнем Востоке. Поездка позволит обсудить сотрудничество в области безопасности в преддверии чемпионата мира 2018 года, в рамках которого Великобритания и Россия конструктивно работают вместе», — говорилось тогда в сообщении британской стороны.
Предшественник Джонсона на посту, нынешний министр финансов Филип Хэммонд в Россию вообще не приезжал. Уильям Хейг, который возглавлял МИД с мая 2010 по июль 2014 года, посетил Москву с рабочим визитом в мае 2012 года.