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21:34 (мск), источник: РБК

Стала известна дата визита главы МИД Великобритании в Москву

После нескольких переносов визита британский министр Борис Джонсон приедет в Москву 22 декабря. Это первый официальный визит главы Форин-офиса в Россию с мая 2012 года.

Источник: AP 2017

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приедет в Москву с официальным визитом в пятницу, 22 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского внешнеполитического ведомства.

В среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что встречи с Джонсоном в графике президента Владимира Путина не значится.

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Изначально о визите Джонсона в Москву 22 декабря сообщало агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников. Приезд Джонсона в Москву ожидался еще весной 2017 года, но в последний момент был сдвинут с конца марта на 10 апреля из-за поездки Джонсона на съезд министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе. Неделю спустя, после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне, поездка Джонсона вообще была отменена.

Осенью Джонсон и Лавров встретились в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН. Министры обсудили нормализацию двусторонних отношений и вновь подняли вопрос возможного визита Джонсона в Москву.

Менее чем через месяц, 13 октября, Лондон всё же подтвердил, что Джонсон посетит Россию до конца 2017 года. МИД России тогда удивился тому, что Форин-офис нарушил протокол и анонсировал визит в одиночку, а не вместе с Москвой.

«Визит станет возможностью обсудить ядерную сделку с Ираном и другие проблемы, представляющие общий интерес, включая региональную стабильность на Ближнем Востоке. Поездка позволит обсудить сотрудничество в области безопасности в преддверии чемпионата мира 2018 года, в рамках которого Великобритания и Россия конструктивно работают вместе», — говорилось тогда в сообщении британской стороны.

Поездка Джонсона станет первым визитом главы Форин-офиса в Россию за пять с половиной лет.

Предшественник Джонсона на посту, нынешний министр финансов Филип Хэммонд в Россию вообще не приезжал. Уильям Хейг, который возглавлял МИД с мая 2010 по июль 2014 года, посетил Москву с рабочим визитом в мае 2012 года.

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