Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как две капли: Орбакайте нарядилась как Пугачева - СМИ
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
«Девочки» созрели: фильм, заставивший зрителей падать в обморок
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Названы самые хайповые вещи года
Валерия разрисовала лысину Иосифа Пригожина под елочный шар
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
В Сети Запада сравнили фигуры гимнасток РФ и США
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
21:47 (мск), источник: Sputnik.md

Додон надеется прокатиться с Лукашенко в Молдове на тракторе

Игорь Додон выразил надежду, что это произойдет, и «в следующем году будет официальный визит Александра Лукашенко» в Молдову.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко совершить в 2018 году официальный визит в республику.

«В следующем году ждем в гости по моему приглашению президента Белоруссии. Предлагал, чтобы он приехал в апреле, чтобы мы вместе на белорусском тракторе засадили поле пшеницы» — сказал Додон в среду в ходе «Прямой линии».

Он выразил надежду, что это произойдет и «в следующем году будет официальный визит Александра Лукашенко» в Молдову.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Филип подписал заявления об отставке шести членов правительства
В Молдове грядет повышение пенсий в 2018 году
Минфин США ввел санкции против Рамзана Кадырова
Массовый кассовый сбой устранен: ритейл потерял 2,5 млрд рублей
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Бывший тренер сборной России Пихлер не будет допущен на ОИ-2018
Евросоюз предъявил Украине требования по безвизовому режиму
«Нелюбовь» допустили к борьбе за «Оскар» в главной номинации
Спорт
Паралимпийцы не поедут в Пхенчхан с флагом. И вот почему Решение МПК еще на месяц оставить в силе отстранение ПКР, скорее всего, значит: наши паралимпийцы будут лишены права выступать на Играх в Пхенчхане с флагом и гимном
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь