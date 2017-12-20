Додон надеется прокатиться с Лукашенко в Молдове на тракторе

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко совершить в 2018 году официальный визит в республику.

«В следующем году ждем в гости по моему приглашению президента Белоруссии. Предлагал, чтобы он приехал в апреле, чтобы мы вместе на белорусском тракторе засадили поле пшеницы» — сказал Додон в среду в ходе «Прямой линии».