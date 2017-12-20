Додон хочет прокатиться с Лукашенко на тракторе в Молдове

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон завил, что пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать в следующем году с официальным визитом в республику.

«В следующем году ждем в гости по моему приглашению президента Беларуси. Предлагал, чтобы он приехал в апреле», — сказал Додон в хозде прямой линии.

Он также сообщил, что это время выбрано для того, чтобы главы государств вместе смогли на белорусском тракторе «Беларус» засадить поле пшеницей.