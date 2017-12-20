Додон хочет прокатиться с Лукашенко на тракторе в Молдове
Президент Молдовы планирует вместе с белорусским лидером засеять поле пшеницей.
Президент Молдовы планирует вместе с белорусским лидером засеять поле пшеницей.
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон завил, что пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать в следующем году с официальным визитом в республику.
«В следующем году ждем в гости по моему приглашению президента Беларуси. Предлагал, чтобы он приехал в апреле», — сказал Додон в хозде прямой линии.
Он также сообщил, что это время выбрано для того, чтобы главы государств вместе смогли на белорусском тракторе «Беларус» засадить поле пшеницей.
В июле текущего года президент Молдовы находился четыре дня с официальным визитом в Беларуси. Помимо переговоров и посещений предприятий, Додон принял участие и в открытии фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».