Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Глава Чечни заявил, что не поехал бы в США даже за все валютные запасы страны.
Глава Чечни заявил, что не поехал бы в США даже за все валютные запасы страны.
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что его внесли в санкционный список Минфина США, так как он боролся с международными террористами, среди которых были питомцы американских спецслужб.
«Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру!» — написал Кадыров в среду в своём инстаграме.
«Не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны», — написал он.
«Хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись “акты Магнитского” с указанием моей фамилии. Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции», — написал Кадыров.
Он добавил, что если меры против него связаны с правами человека, то «зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне».
Ранее в среду в Минфине США объявили о внесении Кадырова и еще четырех россиян в санкционный «список Магнитского». Минфин также распространил санкции на Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.
В пояснении, по какой причине в список добавили главу Чечни, министерство подчеркивает, что «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу».