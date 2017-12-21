Кадыров ответил на включение его в санкционный список США

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что его внесли в санкционный список Минфина США, так как он боролся с международными террористами, среди которых были питомцы американских спецслужб.

«Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру!» — написал Кадыров в среду в своём инстаграме.

Глава Чечни отметил, что не поехал бы в Америку ни за какие деньги.

«Не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны», — написал он.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc7yXM3Hlpa/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bc7yXM3Hlpa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Меня ждёт бессонная ночь! ???И снотворные не помогут! Помните у Высоцкого: «Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу...». У поэта были проблемы с предложением в кредит, по талону любимых людей. У меня повод иного характера. Пришло сообщение о включении Рамзана Кадырова - это я - в санкционный список США. И всё завертелось, закружилось в голове, будто стою я где-то на побережье Флориды, а со стороны Атлантики надвигается ураган. И как же мне не горевать, если вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхеттене? Но не видать мне казино Лас-Вегасе и миллиардов, хранящихся в Bank of America. Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось. Итак, мне запрели въезд в Америку. А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны. Но хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись «акты Магнитского» с указанием моей фамилии. Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции. Говорят, что санкции каким-то образом связаны с правами человека. Ну зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне? Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов - африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград... Мой список содержит тысячи кровавых дел США. Или вы уже внесли в этот список всех президентов США, министров обороны, лейтенанта Колли? Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру! Так по ком же плачет список? По Кадырову или американским политикам и генералам? #Кадыров #Россия #Чечня #США</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kadyrov_95/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ramzan Kadyrov</a> (@kadyrov_95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-20T18:31:15+00:00">Дек 20, 2017 at 10:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись “акты Магнитского” с указанием моей фамилии. Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции», — написал Кадыров.

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Он добавил, что если меры против него связаны с правами человека, то «зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне».

Ранее в среду в Минфине США объявили о внесении Кадырова и еще четырех россиян в санкционный «список Магнитского». Минфин также распространил санкции на Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.