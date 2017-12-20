Сенат одобрил государственный бюджет на 2018 год

Источник: Uzdaily.uz

Заместитель Премьер-министра, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров представил проект государственного бюджета Сенату.

Сенаторы одобрили государственный бюджет на 2018 год с профицитом в размере 0,02% ВВП или 59 млрд. сумов.

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Жамшид Кучкаров отметил, что объем валового внутреннего продукта Узбекистана в 2018 году прогнозируется в размере 290,6 трлн сумов, что на 5,9% больше по сравнению с 2017 годом. Дефлятор ВВП составит 14,1% и индекс потребительских цен — на уровне 12−13%, отметил он.

Ожидается, что рост производства промышленной продукции в 2018 году составит 6,4%, производства сельскохозяйственной продукции — 4% и объема капитальных вложений — на 6,5%.

Доходная часть государственного бюджета в 2018 году составит около 62,23 трлн. сумов или 21,4% к ВВП Узбекистана. Расходы госбюджета прогнозируются на уровне 62,17 трлн. сумов или 21.4% к ВВП.

При этом основная часть расходов госбюджета будет направлена в социальную сферу. Объем расходов на социальную сферу составят 34,7 трлн. сумов.

Более 8,5 трлн. сумов будут направлены на реализацию государственных программ. На оснащение дошкольных образовательных учреждений будет выделено 815 млрд. сумов, на развитие материально-технической базы 48 высших учебных заведений — 559,1 млрд. сумов.