Потупчик объяснил, почему Минск отказался от российской электроэнергии

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Минску более выгодно обеспечивать внутреннюю потребность в электроэнергии собственными силами, заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик в эфире телеканала ОНТ.

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Ранее глава Минэнергетики заявил, что Беларусь не договорилась с Россией о цене электроэнергии и отказалась от ее покупки у РФ с 2018 года.

«Решение отказаться от импорта электроэнергии носит чисто экономический характер», — сказал Потупчик. Он отметил, что отказ от российской электроэнергии не является политическим, Россия останется главным стратегическим партнером для республики.