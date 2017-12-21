Сенаторы одобрили изменения по выплате алиментов
Сокращаются сроки уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, а также родителей, по истечении которых лицо привлекается к уголовной ответственности.
Сокращаются сроки уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, а также родителей, по истечении которых лицо привлекается к уголовной ответственности.
20 декабря в городе Ташкенте открылось тринадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В ходе заседания сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».
Отмечалось, что данным актом законодательства вносятся изменения и дополнения в законы «О залоге», «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» и «Об ипотеке» в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию процедур реализации имущества при исполнении судебных актов и актов иных органов».
Ряд положений закона направлен на защиту законных прав несовершеннолетних. Так, сокращаются сроки уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, а также родителей, по истечении которых лицо привлекается к уголовной ответственности.
В целях устранения отрицательного воздействия на уровень материального обеспечения несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных и нуждающихся родителей и недопущения ухудшения платежеспособности
Семейный кодекс дополняется нормой о возможности заблаговременной уплаты алиментов на период до достижения ребенком совершеннолетия, в том числе путем предоставления недвижимого или движимого имущества, либо иной ценной вещи.
В целях обеспечения всестороннего обсуждения на стадии подготовки проектов