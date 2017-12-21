Сенаторы одобрили изменения по выплате алиментов

Источник: UzReport.news

20 декабря в городе Ташкенте открылось тринадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В ходе заседания сенаторы рассмотрели Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Отмечалось, что данным актом законодательства вносятся изменения и дополнения в законы «О залоге», «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» и «Об ипотеке» в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию процедур реализации имущества при исполнении судебных актов и актов иных органов».

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Ряд положений закона направлен на защиту законных прав несовершеннолетних. Так, сокращаются сроки уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, а также родителей, по истечении которых лицо привлекается к уголовной ответственности.

В целях устранения отрицательного воздействия на уровень материального обеспечения несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных и нуждающихся родителей и недопущения ухудшения платежеспособности лица-должника по алиментным обязательствам санкция в виде штрафа из Уголовного кодекса исключается. Также в целях обеспечения уплаты алиментов Уголовный кодекс дополняется положениями об освобождении от ответственности лица в случае возмещения им материального ущерба.

Семейный кодекс дополняется нормой о возможности заблаговременной уплаты алиментов на период до достижения ребенком совершеннолетия, в том числе путем предоставления недвижимого или движимого имущества, либо иной ценной вещи.