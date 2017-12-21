Вице-спикера Нижегородского парламента не лишат полномочий депутата до суда
Решение об исключении из партии будут принимать в соответствии с уставом.
Решение об исключении из партии будут принимать в соответствии с уставом.
Законодательное собрание Нижегородской области не планирует лишать
По его словам, депутаты в связи с арестом не собираются предпринимать никаких действий, сообщает НИА «Нижний Новгород».
«Предъявленное обвинение не означает, что человека нужно “вычеркнуть из святцев”. Если депутат докажет свою правоту — как мы будем себя чувствовать? Мне в правоохранительных органах на вопрос о том, что с моим заместителем, ответили коротко — идут следственные действия», — сказал Лебедев.
Членство Сорокина в партии регламентируется Уставом, добавил он.
«Никто не собирается очищать ряды партии от людей, попавших в такую ситуацию», — пояснил Лебедев.
Про арест Сорокина спикер парламента знает не больше, чем все остальные, но для депутатов это событие также стало неожиданностью.
«Мы уже свыклись с мыслью, что Олег Валентинович давно в бизнесе, у него хорошая юридическая служба, все выверено до запятой. Претензии, которые были раньше, заканчивались ничем», — напомнил председатель Законодательного собрания.
Как сообщало ранее ИА REGNUM,