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10:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Вице-спикера Нижегородского парламента не лишат полномочий депутата до суда

Решение об исключении из партии будут принимать в соответствии с уставом.

Законодательное собрание Нижегородской области не планирует лишать вице-спикера Олега Сорокина, арестованного по подозрению в получении крупной взятки, полномочий депутата. Об этом заявил председатель областного парламента Евгений Лебедев.

По его словам, депутаты в связи с арестом не собираются предпринимать никаких действий, сообщает НИА «Нижний Новгород».

«Предъявленное обвинение не означает, что человека нужно “вычеркнуть из святцев”. Если депутат докажет свою правоту — как мы будем себя чувствовать? Мне в правоохранительных органах на вопрос о том, что с моим заместителем, ответили коротко — идут следственные действия», — сказал Лебедев.

Членство Сорокина в партии регламентируется Уставом, добавил он.

«Никто не собирается очищать ряды партии от людей, попавших в такую ситуацию», — пояснил Лебедев.

Про арест Сорокина спикер парламента знает не больше, чем все остальные, но для депутатов это событие также стало неожиданностью.

«Мы уже свыклись с мыслью, что Олег Валентинович давно в бизнесе, у него хорошая юридическая служба, все выверено до запятой. Претензии, которые были раньше, заканчивались ничем», — напомнил председатель Законодательного собрания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Нижегородского заксобрания Сорокин был задержан 19 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Судом в его отношении избрана мера пресечении в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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