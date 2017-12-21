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07:10 (мск), источник: Actualitati.md

В 2018 году в Молдову приедет президент Беларуси Александр Лукашенко

Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон рассказал в среду в ходе прямой линии, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Глава молдавского государства отправил своему белорусскому коллеге, президенту Александру Лукашенко официальное приглашение посетить Молдову в 2018 году. Додон надеется, что Лукашенко приедет в его страну уже этой весной.

Тогда, шутит Додон, они вместе смогут прокатиться на тракторе и посмотреть на посевные работы.

«Он, кстати, предлагал, чтобы он приехал на белорусском тракторе и мы посеяли одно поле пшеницей. Говорю: “Приезжайте, мы с удовольствием с вами поедем по полю на тракторе”», — рассказал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что в этом году у него были встречи с президентами практически всех стран СНГ. С ними глава государства встретится еще раз на неформальном саммите содружества в Москве 26 декабря.

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