В 2018 году в Молдову приедет президент Беларуси Александр Лукашенко
Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон рассказал в среду в ходе прямой линии, сообщает Actualitati.md.
Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон рассказал в среду в ходе прямой линии, сообщает Actualitati.md.
Глава молдавского государства отправил своему белорусскому коллеге, президенту Александру Лукашенко официальное приглашение посетить Молдову в 2018 году. Додон надеется, что Лукашенко приедет в его страну уже этой весной.
Тогда, шутит Додон, они вместе смогут прокатиться на тракторе и посмотреть на посевные работы.
«Он, кстати, предлагал, чтобы он приехал на белорусском тракторе и мы посеяли одно поле пшеницей. Говорю: “Приезжайте, мы с удовольствием с вами поедем по полю на тракторе”», — рассказал Игорь Додон.
Глава государства отметил, что в этом году у него были встречи с президентами практически всех стран СНГ. С ними глава государства встретится еще раз на неформальном саммите содружества в Москве 26 декабря.