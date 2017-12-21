В 2018 году в Молдову приедет президент Беларуси Александр Лукашенко

Источник: Actualitati.md

Глава молдавского государства отправил своему белорусскому коллеге, президенту Александру Лукашенко официальное приглашение посетить Молдову в 2018 году. Додон надеется, что Лукашенко приедет в его страну уже этой весной.

Тогда, шутит Додон, они вместе смогут прокатиться на тракторе и посмотреть на посевные работы.

«Он, кстати, предлагал, чтобы он приехал на белорусском тракторе и мы посеяли одно поле пшеницей. Говорю: “Приезжайте, мы с удовольствием с вами поедем по полю на тракторе”», — рассказал Игорь Додон.