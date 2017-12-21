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01:06 (мск), источник: РИА Новости

В Минске объяснили отказ в поддержке украинской резолюции ООН по Крыму

МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Официальный Минск выступает против принятия страновых резолюций любого характера, поскольку выступает за сближение разных позиций по спорным вопросам, заявил в среду заместитель начальника управления информации внешнеполитического белорусского ведомства Андрей Шупляк.

Источник: РИА Новости
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«Мы проголосовали против этой резолюции… Белоруссия всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция», — гласит распространенный пресс-службой комментарий представителя дипломатического ведомства.

Минск, подчеркнул Шуляк, на собственном опыте знает, «что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве.

Генассамблея, как отметил заместитель начальника управления информации дипломатического ведомства, не место для обсуждения и принятия страновых документов подобного характера.

Наше голосование против этого инструмента — попытка привлечь внимание не только к его неэффективности, но и к его разрушительности.
Андрей Шупляк
Заместитель начальника управления информации внешнеполитического белорусского ведомства

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму.

Документ поддержали 70 государств, против высказались — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

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В резолюции содержится «настоятельный призыв» к России выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

МИД Украины приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму. Власти полуострова это решение раскритиковали.

ООН в сентябре обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация назвала «оккупированной территорией». Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии, опубликованной на официальном сайте УВКПЧ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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