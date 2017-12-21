В Минске объяснили отказ в поддержке украинской резолюции ООН по Крыму

Источник: РИА Новости

«Мы проголосовали против этой резолюции… Белоруссия всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция», — гласит распространенный пресс-службой комментарий представителя дипломатического ведомства.

Минск, подчеркнул Шуляк, на собственном опыте знает, «что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве.

Генассамблея, как отметил заместитель начальника управления информации дипломатического ведомства, не место для обсуждения и принятия страновых документов подобного характера.

Наше голосование против этого инструмента — попытка привлечь внимание не только к его неэффективности, но и к его разрушительности. Андрей Шупляк Заместитель начальника управления информации внешнеполитического белорусского ведомства

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму.

Документ поддержали 70 государств, против высказались — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

Читайте также Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией

В резолюции содержится «настоятельный призыв» к России выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

МИД Украины приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму. Власти полуострова это решение раскритиковали.

ООН в сентябре обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация назвала «оккупированной территорией». Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии, опубликованной на официальном сайте УВКПЧ.