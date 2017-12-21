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01:21 (мск), источник: ТАСС

Суд Лондона арестовал активы бизнесмена Коломойского на $2,5 млрд

Отмечается, что экс-совладелец Приватбанка и его партнеры вывели из банка почти $2 млрд, в результате чего деньги переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Высокий суд Лондона выдал приказ о всемирном аресте активов экс-совладельца Приватбанка и его партнеров на сумму более $2,5 млрд. Об этом в четверг сообщила пресс-служба банка, по иску которого рассматривается дело.

«Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского, [Геннадия] Боголюбова и остальных на сумму более $2,5 млрд. ПАО КБ “Приватбанк” начал судебное разбирательство в Высоком Суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей», — сказано в сообщении. В нем уточняется, что такое решение было принято 19 декабря.

«Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти $2 млрд, в результате чего средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем», — сказано в сообщении.

Приватбанк надеется в ходе судебного разбирательства вернуть более $2,5 млрд, с учетом процентов.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщал, что украинское государство пока не может возместить потери, связанные с национализацией Приватбанка, в том числе через суд. По его словам, бывшие совладельцы банка подали уже более 360 исков в украинские суды, в которых требуют отменить решения, связанные с национализацией.

Национализация Приватбанка

Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В Национальном банке Украины (НБУ) тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.

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Минфин и Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины 22 декабря прошлого года подписали договор о продаже всех акций Приватбанка. Теперь их владельцем является государство в лице министерства финансов. 23 июня 2017 года минфин принял решение о докапитализации Приватбанка. На первом этапе, по данным Данилюка, будет вложено $865 млн.

Председатель НБУ Валерия Гонтарева заявляла ранее, что в будущем Приватбанк может быть вновь продан. По ее оценкам, это может произойти не ранее, чем через три года с момента национализации.

Пустые кредиты

Бывший глава Приватбанка Александр Шлапак (занимал эту должность с декабря 2016 по июль 2017 года) сообщал, что по итогам оценки реального состояния банка были выявлены огромные финансовые бреши учреждения. По состоянию на 1 июля кредитный портфель Приватбанка составил 235 млрд гривен (более $9 млрд), выданные 196 юридическим (97% из которых — связанные между собой) и 39 физическим лицам. По его словам, большинство кредитов было выдано в октябре — ноябре 2016 года преимущественно фиктивным фирмам без надлежащего залога, а также под низкий процент, который заведомо невыгоден банку.

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