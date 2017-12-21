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03:50 (мск), источник: Восток Медиа

Александр Соколов: я категорический противник точечной застройки

Мэр Хабаровска рассказал, почему не удаётся препятствовать строителям.

Источник: Восток Медиа

Администрация Хабаровска является сдерживающим фактором на пути тех, кто стремится изменить облик города точечной застройкой, а сам мэр является её категорическим противником. Об этом городской глава рассказал на встрече с журналистами, подводя итоги работы в 2017 году. При этом администрация муниципалитета должна действовать в условиях отсутствия у неё полномочий архитектурно-строительного надзора, сообщает РИА «Восточк-Медиа».

Проблемную тему затронул блогер Дмитрий Коростелёв. Его интересовала позиция градоначальника по отношению к точечной застройке исторического центра Хабаровска зданиями, не сочетающимися с архитектурным ансамблем, который складывался десятилетиями.

Один из приведённых им примеров, который неоднократно вызывал возмущение сторонников сохранения облика города — многоэтажное строение за комплексом зданий театра юного зрителя. В центре Хабаровска, помимо названной блогером, есть ещё две области точечной застройки — это возведение двух объектов за центральным гастрономом, а также высотной здание на улице Фрунзе.

«Со всеми из них я боролся настолько, насколько только мог. За ТОЗом правительство края по инвестиционному соглашению при строительстве пристройки дало добро на строительство этого здания. Тут мы были бессильны что-либо сделать. За гастрономом — единственное, что я смог сделать, работая с застройщиком — убедить его на три этажа понизить эту точку. Прав и полномочий в этом отношении у нас никаких не было, потому как все согласования у застройщика были. В том числе и от структур, которые обеспечивают охрану памятных мест, объектов культурного и исторического наследия. По точке на Фрунзе — такая же ситуация, но там договориться с застройщиком не удалось», — поделился мэр Александр Соколов.

Мэр признал, что эти здания целиком выбиваются из исторического облика центра Хабаровска. Однако администрация муниципалитета не имеет полномочий архитектурно-строительного надзора с 2002 года. С того времени их должны осуществлять краевые власти, а мэрия только формирует список своих замечаний и подаёт их в краевые структуры для рассмотрения. Не всегда это результативно.

По такому же механизму приходится работать по незаконным постройкам в городе. Совместными усилиями через судебные органы администрации смогла добиться признания таковыми 20 объектов на территории Хабаровска. Однако и снос таких строений ограничен рамками закона.

«За годы моей работы лицо города кардинально изменилось. Все мы нормально воспринимаем снос ветхого жилья и строительство на их месте новых домов и новых социальных объектов. В том числе и в центре — на улицах Тургенева, Фрунзе, Истомина, где когда-то были бараки. Теперь эти улицы получили новое рождение и стали привлекательными. В центре осталось две точки. Возле площади Славы остался один ветхий дом, который надо по любому сносить, но там есть ограничения для инвестора в строительство. А вторая — между улицами Тургенева и Комсомольской. Там застройщик снёс много ветхих домов и продолжает развитие территории, и его пришлось уговаривать взять старый трёхэтажный дом под снос», — рассказа градоначальник.

По словам Александра Соколова, градостроители должны уметь сочетать исторический архитектурный и современный облик города. Городские власти стремятся это делать, но не всегда удаётся в силу отсутствия полномочий. В случае ошибок всё же приходится наказывать районных архитекторов.

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