Александр Соколов: я категорический противник точечной застройки
Мэр Хабаровска рассказал, почему не удаётся препятствовать строителям.
Мэр Хабаровска рассказал, почему не удаётся препятствовать строителям.
Администрация Хабаровска является сдерживающим фактором на пути тех, кто стремится изменить облик города точечной застройкой, а сам мэр является её категорическим противником. Об этом городской глава рассказал на встрече с журналистами, подводя итоги работы в 2017 году. При этом администрация муниципалитета должна действовать в условиях отсутствия у неё полномочий
Проблемную тему затронул блогер Дмитрий Коростелёв. Его интересовала позиция градоначальника по отношению к точечной застройке исторического центра Хабаровска зданиями, не сочетающимися с архитектурным ансамблем, который складывался десятилетиями.
«Со всеми из них я боролся настолько, насколько только мог. За ТОЗом правительство края по инвестиционному соглашению при строительстве пристройки дало добро на строительство этого здания. Тут мы были бессильны
Мэр признал, что эти здания целиком выбиваются из исторического облика центра Хабаровска. Однако администрация муниципалитета не имеет полномочий
«За годы моей работы лицо города кардинально изменилось. Все мы нормально воспринимаем снос ветхого жилья и строительство на их месте новых домов и новых социальных объектов. В том числе и в центре — на улицах Тургенева, Фрунзе, Истомина, где
По словам Александра Соколова, градостроители должны уметь сочетать исторический архитектурный и современный облик города. Городские власти стремятся это делать, но не всегда удаётся в силу отсутствия полномочий. В случае ошибок всё же приходится наказывать районных архитекторов.