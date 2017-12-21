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03:46 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровскому краю дадут почти миллиард на доплаты к пенсиям

Субсидию одобрили в правительстве России.

Источник: Восток Медиа

В бюджет Хабаровского края поступит больше 770 миллионов рублей, которые власти региона должны будут потратить на региональные доплаты к пенсиям. Постановление об этом утверждено на заседании российского кабмина.

«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085,7 млн рублей», — сообщается на сайте правительства страны.

Также отмечается, что общая численность получателей доплат составит около 424,6 тысячи человек. Средний размер доплат — от 2351,4 до 8414,2 рублей. В список получателей субсидий вошли ещё несколько регионов Дальнего Востока.

«Более семи миллиардов рублей направляется на региональные и социальные доплаты к пенсии, это позволит поддержать доходы неработающих пенсионеров на уровне не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Это коснётся 13 субъектов, туда и будут направлены средства», — прокомментировал решение правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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