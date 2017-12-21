Хабаровскому краю дадут почти миллиард на доплаты к пенсиям
Субсидию одобрили в правительстве России.
Субсидию одобрили в правительстве России.
В бюджет Хабаровского края поступит больше 770 миллионов рублей, которые власти региона должны будут потратить на региональные доплаты к пенсиям. Постановление об этом утверждено на заседании российского кабмина.
«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085,7 млн рублей», — сообщается на сайте правительства страны.
«Более семи миллиардов рублей направляется на региональные и социальные доплаты к пенсии, это позволит поддержать доходы неработающих пенсионеров на уровне не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Это коснётся 13 субъектов, туда и будут направлены средства», — прокомментировал решение правительства