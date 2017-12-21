Конец эпохи врио: во Владивостоке выбрали мэра
Городские депутаты единогласно одобрили кандидатуру Виталия Веркеенко.
Городские депутаты единогласно одобрили кандидатуру Виталия Веркеенко.
Новым мэром Владивостока стал бизнесмен Виталий Веркеенко, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий. Он был очевидным фаворитом депутатского голосования. Серьёзно бороться за пост главы города ему ни с кем не пришлось.
«Я вижу в лице Алексея Литвинова своего помощника, свою правую руку», — заявил уже после избрания Виталий Веркеенко.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что после второго этапа процедуры назначения главы города в финал вышли исполняющий обязанности мэра Алексей Литвинов, генеральный директор ООО «ТРК «Приморское кольцо» Виталий Веркеенко и
Пост мэра Владивостока освободился после того как подсудимый Игорь Пушкарёв в ноябре написал заявление об увольнении по собственному желанию.