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03:22 (мск), источник: Восток Медиа

Конец эпохи врио: во Владивостоке выбрали мэра

Городские депутаты единогласно одобрили кандидатуру Виталия Веркеенко.

Источник: Восток Медиа

Новым мэром Владивостока стал бизнесмен Виталий Веркеенко, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий. Он был очевидным фаворитом депутатского голосования. Серьёзно бороться за пост главы города ему ни с кем не пришлось.

В четверг, 21 декабря, во Владивостоке, наконец, прошли выборы мэра. Речь идёт не о привычной всем процедуре, а о депутатском голосовании. Завершилось оно довольно ожидаемо — новым мэром приморской столицы стал бизнесмен Виталий Веркеенко. Долго выбирать политикам не пришлось. На пост главы города было всего три кандидата. С победителем голосования соперничали врио мэра Алексей Литвинов и бывший депутат гордумы Александр Юртаев. Последний был больше для проформы — никто из экспертов не видел в нём реального претендента на власть. Литвинов же в ходе своего выступления взял самоотвод, попросив депутатов не голосовать за него. Дескать, и так восемь лет в мэрии, я устал, я ухожу. Депутаты его послушали, отдав большинство голосов против Литвинова. Виталия Веркеенко поддержали 32 народных избранника — то есть абсолютное большинство. Председатель думы Владивостока Андрей Брик поздравил его с новой должностью.

«Я вижу в лице Алексея Литвинова своего помощника, свою правую руку», — заявил уже после избрания Виталий Веркеенко.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что после второго этапа процедуры назначения главы города в финал вышли исполняющий обязанности мэра Алексей Литвинов, генеральный директор ООО «ТРК «Приморское кольцо» Виталий Веркеенко и экс-депутат городской Думы Александр Юртаев. Несколько дней назад «Единая Россия» рекомендовала представителям ЕР в гордуме поддержать кандидатуру Виталия Веркеенко.

Пост мэра Владивостока освободился после того как подсудимый Игорь Пушкарёв в ноябре написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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