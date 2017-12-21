Конец эпохи врио: во Владивостоке выбрали мэра

В четверг, 21 декабря, во Владивостоке, наконец, прошли выборы мэра. Речь идёт не о привычной всем процедуре, а о депутатском голосовании. Завершилось оно довольно ожидаемо — новым мэром приморской столицы стал бизнесмен Виталий Веркеенко. Долго выбирать политикам не пришлось. На пост главы города было всего три кандидата. С победителем голосования соперничали врио мэра Алексей Литвинов и бывший депутат гордумы Александр Юртаев. Последний был больше для проформы — никто из экспертов не видел в нём реального претендента на власть. Литвинов же в ходе своего выступления взял самоотвод, попросив депутатов не голосовать за него. Дескать, и так восемь лет в мэрии, я устал, я ухожу. Депутаты его послушали, отдав большинство голосов против Литвинова. Виталия Веркеенко поддержали 32 народных избранника — то есть абсолютное большинство. Председатель думы Владивостока Андрей Брик поздравил его с новой должностью.