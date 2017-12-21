Пьяных и неряшливых журналистов больше не пустят на заседания ЗС ПК

Источник: ДЕЙТА

Законодательное Собрание Приморского края объявляет аккредитацию для представителей средств массовой информации. Положение об аккредитации было принято на заседании краевого парламента 19 декабря. Предыдущая редакция Положения была утверждена еще в 2004 году. Учитывая произошедшие изменения федерального и краевого законодательства, она утратила свою актуальность.

Обновленная редакция Положения разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124−1 «О средствах массовой информации» и Федеральным законом от 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».

Для получения аккредитации редакции средств массовой информации должны подать заявку в Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края, подписанную главным редактором. Право на аккредитацию при Законодательном Собрании имеют журналисты официально зарегистрированных российских средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения на всей территории Российской Федерации, за ее пределами и на территории Приморского края. Количество аккредитованных журналистов не ограничивается. Решение об аккредитации принимается председателем Законодательного Собрания в течение 30 дней со дня поступления заявки. Аккредитация предоставляется на один календарный год.

Более подробно с порядком аккредитации можно ознакомится на сайте Законодательного Собрания Приморского края.

Как отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков, документ возник не спонтанно. К обсуждению положения об аккредитации комитет активно привлекал представителей медийного сообщества, членов Приморского регионального отделения Союза журналистов, медиаюристов. Часть поправок была учтена еще на стадии разработки. «Мы не согласились только с теми предложениями, по которым имелась юридическая практика. Вместе с тем, я хочу сразу сказать, что данный документ не догма, мы продолжаем консультации с журналистским сообществом, будем отслеживать практику правоприменения, и, не исключено, что в ближайшие месяцы документ будет доработан», — акцентировал внимание Дмитрий Новиков.

По мнению депутатов, принятая на декабрьском заседании ЗакСобрания редакция положения об аккредитации максимально лояльна. При разработке положения депутаты изучили также опыт коллег законодательных органов в других регионах. В ряде субъектов РФ требования к журналистам, посещающим мероприятия местных парламентов, намного жестче. Например, согласно п. 5.2 Положения о порядке аккредитации представителей средств массовой информации при Московской городской Думе аккредитованные при Думе представители СМИ обязаны перед началом всех проводимых в Думе открытых мероприятий зарегистрироваться у государственного гражданского служащего Пресс-центра Думы, выполнять требования Пресс-центра Думы относительно мест и времени проведения фото-, кино-, теле- и видеосъемок и поведения в ходе мероприятий Думы; проводить фото-, кино-, теле- и видеосъемку только в отведенных для этого местах с обязательным предварительным согласованием с Пресс-центром Думы времени и места ее проведения. Кроме того, в помещениях и на территории Московской городской Думы не допускается присутствие представителей СМИ в пачкающей, спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в нетрезвом виде.

В Приморском крае трансляция всех заседаний ЗакСобрания проводится в режиме реального времени, аудио и видеоархив в свободном доступе хранится на официальном сайте Законодательного Собрания. В ходе заседания формируется и обновляется фотогалерея, которая также находится в свободном для доступе. Для удобства журналистов предоставляется большой зал, с возможностью подключения к компьютерной технике и трансляцией заседания на большой экран. До заседания, а также в перерывах всем без исключения журналистам предоставляется возможность взять комментарий у любого депутата, а также провести фотосъемку.

О том, что обновленное положение об аккредитации не изменит порядок работы журналистов, никак не повлияет на открытость Законодательного Собрания говорят и представители медийного сообщества.

Редактор ИА «Восток-Медиа» Оксана Киселева, считает, что положение об аккредитации СМИ в Заксобрании — это, скорее, формальность, чем «забор» для прессы. «Кто постоянно работает с исполнительной и законодательной властью — приходит на заседания и пресс-конференции, договаривается о комментариях через пресс-службу либо добывает их сам — знает, что в органах власти хватает условностей, — сказала она. — Для меня как для сотрудника информагентства главное — доступ к информации, возможность смотреть интернет-трансляции заседаний или наблюдать в соседнем зале, как это происходит сейчас. Фоторепортажи достаточно оперативно выкладывает на сайте пресс-служба. А что касается пожеланий по деловому дресс-коду — понятно, что журналистам не надо срочно бежать-покупать новый пиджак с галстуком или юбку-миди в спокойных тонах). За годы работы в Приморье и других регионах я не раз сталкивалась с такими пожеланиями к СМИ: редакции возмущались или просто смеялись, получив очередную директиву от госорганов, но по факту всё просто — элементарная просьба приходить аккуратно одетыми, не в дырявых джинсах, шортах или усыпанном перхотью свитере».

По мнению главного редактора делового еженедельника «Конкурент», Виктора Старицина, аккредитация СМИ в органах государственной власти — это обычая практика. «Не думаю, что положение об аккредитации СМИ при Законодательном Собрании Приморья существенно поменяет что-то в сложившейся системе работы журналистов, — говорит он. — Вчера наш корреспондент работал на заседании, никаких проблем с получением информации у него не возникало. И вообще, по-моему, сегодня Законодательное Собрание края одна из самых открытых структур в этом плане. Не припоминаю, чтобы нашим журналистам отказали в комментарии или предоставлении каких-либо сведений. Да и факт трансляции заседаний в режиме реального времени говорит сам за себя».