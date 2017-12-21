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05:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский депутат выстроил для своих избирателей лабиринт поиска

Решившись прийти на прием к Виктору Коновалову, корр. ИА AmurMedia пришлось пройти несколько кругов телефонного ада.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 декабря, AmurMedia.

Безрезультатными казались попытки журналиста пообщаться с депутатом Хабаровской городской думы Виктором Коноваловым. Народный избранник окружил себя настолько большим количеством помощников, что пробиться через этот строй рядовому избирателю оказалось не под силу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Причиной для разговора с городским депутатом Виктором Коноваловым стала отвратительная работа общественного транспорта, точнее, тех маршрутов, которые проходят по избирательному округу № 28, от которого и баллотировался парламентарий. Но разговора по душам не вышло — депутата найти не удалось.

— Я открыла сайт городской думы и посмотрела, где и как принимает наш депутат — Виктор Коновалов. Как выяснилось, далековато — на территории завода ЖБИ-4. Позвонила на указанный телефон, ответил мужской голос. В течение нескольких минут он пытался придумать, что со мной делать, сетовал, что не знает, чем мне помочь. Спросил, почему я позвонила на завод. Ответила, что на сайте указан этот номер телефона, — начала рассказ о своих мытарствах избирательница.

Потом анонимный собеседник вспомнил, что есть у них некая Анна Петровна, которая могла бы помочь, но она отъехала с завода. В конце концов взял контактные данные и пообещал перезвонить. Однако, по ее словам, ни в этот день, ни на следующий никто не перезвонил.

— Поэтому через пару дней я снова набираю номер завода. На сей раз ответил женский голос. Спрашиваю: «Вы, случайно, не Анна Петровна?». Получаю отрицательный ответ и вопрос, зачем она мне нужна. Отвечаю, что мне сказали, что она может меня записать на прием к депутату. Женщина задумывается, в трубке слышен шелест бумаг. Через несколько секунд женщина спрашивает, где мне удобно встретиться с депутатом и предлагает подойти на улицу Некрасова. Однако, что там находится, она пояснить не может, предлагает туда позвонить.

После звонка на Улицу Некрасова, оказалось, что это отделение партии «Единая Россия». Мужской голос, ответивший на звонок, недоуменно спросил, почему городского депутата решили искать в офисе «единороссов». При этом, отметила избирательница, собеседник проявляя заботу об электорате, все же попытался помочь.

— Посмотрев расписание дежурств депутата, мне огорченно сообщили, что в декабре встреч с избирателями больше уже не планируется. И предложил встретиться не с Коноваловым, а с кем-то другим. Но мне бы хотелось встретиться именно с нашим депутатом, — горестно заключает избирательница.

В итоге, собеседник из офиса «Единой России» предложил оставить номер телефона и пообещал, что избирательнице перезвонят.

— Прошло три дня — никто так и не перезвонил. Куда позвонить еще? — безнадежно спросила избирательница.

Ситуацию с записью на прием к депутату и организацию встречи с избирателями пообещал взять на личный контроль председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков.

— Учитывая то, что депутаты работают все же без зарплаты, удобнее, конечно, встречи с избирателями проводить поближе к своему месту работы. А сайт гордумы, соглашусь, надо серьезно дорабытывать. И работа в этом направлении уже ведется, — заверил председатель гордумы.

Кроме этого, Сергей Савков убедительно попросил избирателей в случае затруднения обращаться непосредственно в приемную Хабаровской гордумы.

— У нас работает очень опытный специалист, она вам без проблем подскажет, кто ваш депутат, какой номер вашего избирательного округа и поможет записаться на прием. Ни одно обращение не должно остаться без ответа. Избиратели имеют полное право и должны встречаться со своими депутатами, доносить до депутатов проблемы города и его жителей. А ситуацию с записью на прием и работу сайта гордумы я беру на личный контроль, — пообещал депутат Савков.

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