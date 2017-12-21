Александр Усс поздравил красноярских сотрудников ФСБ с вековым юбилеем органов государственной безопасности России

В своём приветственном слове глава региона подчеркнул, что все задачи, которые руководство страны ставит перед красноярскими сотрудниками легендарного ведомства, решаются достойно. «В разные годы сотрудники красноярских органов госбезопасности решали сложнейшие задачи, участвовали в Великой Отечественной войне, сопровождали работу предприятиях оборонной промышленности, предотвращали утечку секретной информации, принимали участие в боевых действиях в Афганистане. В настоящий момент наши чекисты продолжают вести борьбу с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, распространением в регионе оружия, боеприпасов и наркотиков», — отметил Александр Усс.

«Уважаемые ветераны и сотрудники органов государственной безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником и юбилеем легендарного ведомства и выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вы стоите на страже безопасности страны, оберегаете мирный труд и покой наших граждан. Желаю здоровья, успехов на службе, счастья, и семейного благополучия!», — сказал Александр Усс.