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05:49 (мск), источник: РИА Новости

Новый мэр Владивостока оставит и.о. главы города в своей команде

Избранный в четверг новый мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что оставит и. о.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек — РИА Новости. Избранный в четверг новый мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что оставит и.о. главы города Алексея Литвинова в команде и сделает его правой рукой, сообщил он журналистам.

Литвинов в числе трех кандидатов также сегодня претендовал на пост мэра, однако попросил депутатов не голосовать за его кандидатуру и назвал Веркеенко достойным кандидатом.

«Его (Литвинова) команда и он приложили большие усилия в тот сложный период, когда фактически не было главы у города. И я хочу работать с этой командой и вижу Алексея Литвинова в качестве моей правой руки и первого зама. Я поддерживаю и высоко ценю все усилия заместителей и Литвинова», — сказал Веркеенко журналистам.

Он также заявил, что ощущает большую ответственность. «Те задачи, программы, которые все 60 кандидатов озвучивали, — я готов все учесть и двигаться дальше… Планы — мне важно с сегодняшнего дня погрузиться в работу администрации, снова познакомиться с заместителями, выслушать проблематику», — сказал Веркеенко.

В четверг депутаты думы единогласно выбрали Виталия Веркеенко мэром города. Он примет присягу 28 декабря. В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке.

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