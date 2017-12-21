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05:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мамско-Чуйский район посетят в начале 2018 года депутаты ЗС

Сергей Брилка: в 2018 году одна из первых рабочих поездок состоится в Мамско-Чуйский район.

Одна из первых рабочих поездок делегации депутатов Законодательного собрания Иркутской области в 2018 году запланирована в Мамско-Чуйский район. Об этом 20 декабря 2017 года сообщает пресс-служба ЗС со ссылкой на председателя парламента Сергея Брилку. Вопрос о таком визите задал коллектив детского сада «Родничок» из пос. Мама в ходе прямого эфира с участием спикера ЗС на телеканале «АИСТ».

Работники детского сада рассказали, что деревянное здание учреждения построено в 1982 году, ему требуется капитальный ремонт, включающий замену деревянных оконных проемов, потолочного перекрытия и полов, ремонт фундамента и отмостков, ремонт наружных стен с частичной заменой венцов, замену системы электроснабжения.

Сотрудники дошкольного учреждения выступили за строительство нового здания детсада, отметив, что учреждение востребовано — при проектной мощности в 90 человек его посещает 98 воспитанников.

Сергей Брилка рассказал, что поездка делегации Законодательного собрания в Мамско-Чуйский район планировалась в декабре 2017 года, однако из-за того, что при низких температурах авиарейсы могли отменять, было решено отложить визит. В середине декабря столбик термометра в Маме опускался до минус 46 градусов. Уже на январь 2018 года метеопрогноз более благоприятный.

«В Мамско-Чуйском районе есть целый ряд вопросов, которые требуют решения. Это не только детский сад “Родничок”. В ходе рабочей поездки мы посетим проблемные объекты, которые обозначила местная администрация. Это и дошкольные учреждения, и школа, и котельная, и спортивные сооружения. Считаю, что по Мамско-Чуйскому району необходимо стратегическое решение», — сказал Сергей Брилка.

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