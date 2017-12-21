Сергей Брилка возглавит делегацию Иркутской области на XVII съезде партии «Единая Россия»
Мероприятие состоится
Мероприятие состоится
Председатель областного парламента Сергей Брилка возглавит региональную делегацию на XVII съезде партии «Единая Россия». Мероприятие пройдет с 22 по 23 декабря в Москве. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В состав иркутской делегации вошли: член генерального совета партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения в селе Одон Тулунского района Анатолий Гамаюнов, заместитель секретаря Иркутского регионального отделения партии по проектной деятельности, председатель комитета по
Приглашенными участниками съезда также стали секретарь Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Думы Иркутска Александр Ханхалаев и секретарь Братского городского местного отделения партии, мэр Братска Сергей Серебренников, представители региональных СМИ.