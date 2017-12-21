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05:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Брилка возглавит делегацию Иркутской области на XVII съезде партии «Единая Россия»

Мероприятие состоится 22—23 декабря в Москве.

Источник: IrkutskMedia.ru

Председатель областного парламента Сергей Брилка возглавит региональную делегацию на XVII съезде партии «Единая Россия». Мероприятие пройдет с 22 по 23 декабря в Москве. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ЕР.

В состав иркутской делегации вошли: член генерального совета партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения в селе Одон Тулунского района Анатолий Гамаюнов, заместитель секретаря Иркутского регионального отделения партии по проектной деятельности, председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова, руководитель регионального исполкома Иркутского регионального отделения партии Светлана Брагина, руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии Николай Труфанов, руководитель фракции партии «Единая Россия» в областном парламенте Борис Алексеев, мэр Иркутска, член регионального политсовета партии Дмитрий Бердников.

Кроме этого, делегатами на съезд стали восемь секретарей первичных отделений партии, показавшие высокие результаты голосования за «Единую Россию» во время выборов 2017 года. Они были избраны открытым голосованием на XIХ кoнфepeнции, прошедшей в Иркутске 7 декабря.

Приглашенными участниками съезда также стали секретарь Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Думы Иркутска Александр Ханхалаев и секретарь Братского городского местного отделения партии, мэр Братска Сергей Серебренников, представители региональных СМИ.

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