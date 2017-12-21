Сергей Брилка возглавит делегацию Иркутской области на XVII съезде партии «Единая Россия»

Председатель областного парламента Сергей Брилка возглавит региональную делегацию на XVII съезде партии «Единая Россия». Мероприятие пройдет с 22 по 23 декабря в Москве. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ЕР.

В состав иркутской делегации вошли: член генерального совета партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения в селе Одон Тулунского района Анатолий Гамаюнов, заместитель секретаря Иркутского регионального отделения партии по проектной деятельности, председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова, руководитель регионального исполкома Иркутского регионального отделения партии Светлана Брагина, руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии Николай Труфанов, руководитель фракции партии «Единая Россия» в областном парламенте Борис Алексеев, мэр Иркутска, член регионального политсовета партии Дмитрий Бердников.