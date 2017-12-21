Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Сингапур

Сразу же после постановки кораблей к причалу состоялось организационное совещание с принимающей стороной. На нем договорились, что российские суда будут открыты для посещения местными жителями, моряки-тихоокеанцы смогут посетить исторические места Сингапура и провести товарищеские матчи с военнослужащими республики.