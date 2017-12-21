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08:25 (мск), источник: "Российская газета"

Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Сингапур

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и морской танкер «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыли в Республику Сингапур. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Российские боевые суда торжественно встретили на главной военно-морской базе республики Чанги.

Сразу же после постановки кораблей к причалу состоялось организационное совещание с принимающей стороной. На нем договорились, что российские суда будут открыты для посещения местными жителями, моряки-тихоокеанцы смогут посетить исторические места Сингапура и провести товарищеские матчи с военнослужащими республики.

Визит отряда кораблей ТОФ в Сингапур продлится четыре дня.

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