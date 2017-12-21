Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Сингапур
Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и морской танкер «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыли в Республику Сингапур. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения
Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и морской танкер «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыли в Республику Сингапур. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения
Российские боевые суда торжественно встретили на главной
Сразу же после постановки кораблей к причалу состоялось организационное совещание с принимающей стороной. На нем договорились, что российские суда будут открыты для посещения местными жителями,
Визит отряда кораблей ТОФ в Сингапур продлится четыре дня.