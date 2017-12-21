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08:43 (мск), источник: СуперОмск

Варнавский выдвинул своего кандидата в президенты

Председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский на пленарном заседании с непарламентскими партиями 21 декабря предложил депутату Игорю Антропенко стать кандидатом в президенты России.

Реплика спикера ЗС стала ответом депутату Антропенко на вопрос к Российской партии садоводов о их политическом будущем.

«Это он в партию хочет вступить. Пишите заявление, они вас принимают. И вот уже кандидат в президенты. От партии, по-моему, всего 300 подписей собрать надо», — сказал Варнавский.

Заместитель главы омского регионального отделения Российской партии садоводов Виктор Бобырь пригласил Игоря Антропенко, который ранее представлял «Справедливую Россию», подать заявление в офис партии на улице Партизанской.

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