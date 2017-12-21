Варнавский выдвинул своего кандидата в президенты

Реплика спикера ЗС стала ответом депутату Антропенко на вопрос к Российской партии садоводов о их политическом будущем.

«Это он в партию хочет вступить. Пишите заявление, они вас принимают. И вот уже кандидат в президенты. От партии, по-моему, всего 300 подписей собрать надо», — сказал Варнавский.