Варнавский выдвинул своего кандидата в президенты

Реплика спикера ЗС стала ответом депутату Антропенко на вопрос к Российской партии садоводов о их политическом будущем.
«Это он в партию хочет вступить. Пишите заявление, они вас принимают. И вот уже кандидат в президенты. От партии, по-моему, всего 300 подписей собрать надо», — сказал Варнавский.
Заместитель главы омского регионального отделения Российской партии садоводов Виктор Бобырь пригласил Игоря Антропенко, который ранее представлял «Справедливую Россию», подать заявление в офис партии на улице Партизанской.