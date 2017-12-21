В омском Минэкономики произошло еще одно назначение
С сегодняшнего дня, 21 декабря, генеральным директором Агентства развития и инвестиций Омской области стал Евгений Ковтун, ранее занимавший должность заместителя гендиректора.
С сегодняшнего дня, 21 декабря, генеральным директором Агентства развития и инвестиций Омской области стал Евгений Ковтун, ранее занимавший должность заместителя гендиректора.
Решение о его назначении единогласно принял совет директоров АРиИ, сообщила
Ранее Ковтун работал начальником управления инвестиций регионального Минэкономики, а в последнее время — с августа 2017 года — занимался формированием реестра инвестпроектов, разработкой предложений по взаимодействию АРИ с инвесторами, кредитными организациями и органами исполнительной власти при работе над инвестпроектами, а также развитием
Напомним, лишь недавно был назначен новый министр экономики Омской области, которым стал Расим Галямов.