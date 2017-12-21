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08:41 (мск), источник: СуперОмск

В омском Минэкономики произошло еще одно назначение

С сегодняшнего дня, 21 декабря, генеральным директором Агентства развития и инвестиций Омской области стал Евгений Ковтун, ранее занимавший должность заместителя гендиректора.

Решение о его назначении единогласно принял совет директоров АРиИ, сообщила пресс-служба Минэкономики. На посту гендиректора Ковтун сменил Вадима Савицкого, руководившего Агентством развития и инвестиций с сентября 2016 года.

Ранее Ковтун работал начальником управления инвестиций регионального Минэкономики, а в последнее время — с августа 2017 года — занимался формированием реестра инвестпроектов, разработкой предложений по взаимодействию АРИ с инвесторами, кредитными организациями и органами исполнительной власти при работе над инвестпроектами, а также развитием Бизнес-МФЦ.

Напомним, лишь недавно был назначен новый министр экономики Омской области, которым стал Расим Галямов.

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