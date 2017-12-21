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08:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области сняли с постов двоих депутатов, не отчитавшихся доходах

По закону они обязаны это делать.

Источник: Reuters

Двое депутатов из Калачинского района нарушили закон о противодействии коррупции.

Напомним, законотворцы обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах. Сельчане этого не сделали, поэтому их должны были отстранить от работы в совете Великорусского сельского поселения.

— Однако полномочия депутатов досрочно прекращены не были, что послужило основанием для подачи прокуратурой в суд административного искового заявления, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. — Калачинский городской суд Омской области в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры, признал незаконным бездействие совета Великорусского сельского поселения и обязал на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий данных депутатов.

В настоящее время судебное решение исполнено.

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