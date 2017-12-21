В Омской области сняли с постов двоих депутатов, не отчитавшихся доходах
По закону они обязаны это делать.
По закону они обязаны это делать.
Двое депутатов из Калачинского района нарушили закон о противодействии коррупции.
Напомним, законотворцы обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах. Сельчане этого не сделали, поэтому их должны были отстранить от работы в совете Великорусского сельского поселения.
— Однако полномочия депутатов досрочно прекращены не были, что послужило основанием для подачи прокуратурой в суд административного искового заявления, — сообщает
В настоящее время судебное решение исполнено.