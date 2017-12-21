В Омской области сняли с постов двоих депутатов, не отчитавшихся доходах

Напомним, законотворцы обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах . Сельчане этого не сделали, поэтому их должны были отстранить от работы в совете Великорусского сельского поселения.

— Однако полномочия депутатов досрочно прекращены не были, что послужило основанием для подачи прокуратурой в суд административного искового заявления, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. — Калачинский городской суд Омской области в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры, признал незаконным бездействие совета Великорусского сельского поселения и обязал на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий данных депутатов.