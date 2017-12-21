Сегодня Бурков ответит на вопросы омичей в прямом эфире
Новый глава региона выступит в программе «Диалог с губернатором».
Новый глава региона выступит в программе «Диалог с губернатором».
Врио губернатора Александр Бурков второй раз проведёт телепрограмму «Диалог с губернатором» на «12 канале». Выпуск начнётся в 20:00. Бурков будет общаться с омичами в прямом эфире в течение двух часов.
Как отмечает правительственный портал «Омская губерния», в электронной приёмной телеканала скопилось уже 350 вопросов, писем и видеозаписей для временного губернатора.