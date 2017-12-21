Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
Россияне подвели секс-итоги года
Борт с 274 пассажирами не долетел до Парижа из-за утечки топлива
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
Женщина-базука: культуристка из России бьет рекорды в соцсетях
Maxim назвал самых сексуальных женщин России
Финал пресс-конференции Путина – «это просто хамство»
Минск объяснил отказ от российской электроэнергии
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
8 звезд, рядом с которыми точно не стоит жить
Пользователи Сети уличили Веру Брежневу в использовании фотошопа
Иностранцы «встали в очередь» за российскими кораблями – СМИ
Боевой опыт Сирии: В РФ создали гантрак «Самум»
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
10:18 (мск), источник: Om1.ru

Сегодня Бурков ответит на вопросы омичей в прямом эфире

Новый глава региона выступит в программе «Диалог с губернатором».

Врио губернатора Александр Бурков второй раз проведёт телепрограмму «Диалог с губернатором» на «12 канале». Выпуск начнётся в 20:00. Бурков будет общаться с омичами в прямом эфире в течение двух часов.

Как отмечает правительственный портал «Омская губерния», в электронной приёмной телеканала скопилось уже 350 вопросов, писем и видеозаписей для временного губернатора.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бюджет Омска будет получать 10 процентов с налогов по упрощенной системе
Сегодня Бурков ответит на вопросы омичей в прямом эфире
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Какие долги по налогам простят россиянам
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Apple признала, что искусственно замедляет работу старых iPhone
В Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие
Кассовые чеки помогут ЦИК повысить явку на выборах президента
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Фото Алексея Чумакова с 2-месячной дочкой растрогало поклонников Фанаты назвали певца лучшим на свете отцом.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь