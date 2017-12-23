КПРФ выдвинула Павла Грудинина в президенты России

Источник: РИА "Новости"

Съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) на 17-м съезде в субботу, 23 декабря, выдвинул кандидатом в президенты 57-летнего директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. За соответствующее решение проголосовало большинство делегатов съезда, сообщает корреспондент РБК. По словам собеседника РБК в КПРФ, «против кандидатуры Грудинина проголосовало 11 делегатов, остальные за».

Решение принималось путем тайного голосования. Ранее коммунисты единогласно поддержали предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова включить в бюллетень безальтернативную кандидатуру Грудинина как кандидата в президенты от КПРФ.

Выступая перед делегатами съезда, Грудинин сказал, что партийцев поддержать его кандидатуру «убедил» именно лидер КПРФ.

По его словам, его предвыборная программа — это программа Зюганова.

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«Я готов подписаться под каждым его словом», — сказал Грудинин. «Все мои действия будут согласованы с избирательным штабом, и я прошу, чтобы его возглавил Геннадий Андреевич», — добавил он. «Нашу победу могут украсть, мы это знаем. Но наше дело правое, и победа будет за нами», — резюмировал директор совхоза имени Ленина.

В своем выступлении на съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Грудинин является альтернативой от левопатриотических сил Путину и либералам. Он также добавил, что, по его мнению, «чушью» является мысль, что исход президентских выборов предрешен.

Желание перемен, по опросам, превысило желание стабильности. Геннадий Зюганов Лидер КПРФ

«Ресурс стабильности личной власти ограничен», — сказал лидер КПРФ. Сам Зюганов, по его словам, возьмет на себя «политическое руководство» предстоящей избирательной кампанией.

Накануне, 22 декабря, кандидатуру Грудинина поддержать съезду рекомендовал пленум компартии. Источники РБК в КПРФ рассказали, что Зюганов решил не принимать участие в выборах в том числе потому, что ему тяжело вести кампанию по состоянию здоровья.

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Кандидатуру Павла Грудинина активно раскручивал сам Зюганов, также рассказывал РБК еще один собеседник в КПРФ. Директор совхоза имени Ленина занимал по внутрипартийным опросам второе место. Зюганов ездил вместе с партактивом в совхоз им. Ленина, также партийцам показывали фильм про Грудинина — все об этом информировали регионы, рассказывает еще один коммунист. Весь последний месяц Зюганов убеждал директора совхоза согласиться на участие в кампании. «Грудинин не член партии, и не является для Геннадия Андреевича угрозой и конкурентом в будущем», — заявлял источник РБК.

В конце ноября 2017 года Павел Грудинин победил на праймериз «левых и патриотических сил», проведенных движением «Левый фронт».