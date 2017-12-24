В Совфеде назвали условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс

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По его мнению, варианты возвращения российских офицеров в СЦКК ​"вполне могут быть реализованы". «Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реально действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе», — сказал Клинцевич. в связи с просьбой Франции и Германии вернуть российских наблюдателей.

Причиной прекращения участия России в СЦКК сенатор назвал «нежелание быть статистами в органе, который ничего не решает».

О том, что наблюдателей от российской стороны необходимо вернуть в СЦКК заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 23 декабря. Главы двух европейских государств назвали их миссию важной для контроля ситуации в охваченном конфликтом Донбассе. Кроме того, Меркель и Макрон потребовали возобновить обмен пленными и отвести вооружения от линии соприкосновения.

Российские наблюдатели покинули СЦКК 19 декабря. Решение об этом обнародовал МИД России днем ранее. Причиной данного акта было названо «неуважительное отношение» к группе российских офицеров в СЦКК.