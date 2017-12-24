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04:12 (мск), источник: РБК

В Совфеде назвали условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс

Российские военные наблюдатели могут вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), если он станет «действующим инструментом», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По его мнению, варианты возвращения российских офицеров в СЦКК ​"вполне могут быть реализованы". «Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реально действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе», — сказал Клинцевич. в связи с просьбой Франции и Германии вернуть российских наблюдателей.

Причиной прекращения участия России в СЦКК сенатор назвал «нежелание быть статистами в органе, который ничего не решает».

О том, что наблюдателей от российской стороны необходимо вернуть в СЦКК заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 23 декабря. Главы двух европейских государств назвали их миссию важной для контроля ситуации в охваченном конфликтом Донбассе. Кроме того, Меркель и Макрон потребовали возобновить обмен пленными и отвести вооружения от линии соприкосновения.

Российские наблюдатели покинули СЦКК 19 декабря. Решение об этом обнародовал МИД России днем ранее. Причиной данного акта было названо «неуважительное отношение» к группе российских офицеров в СЦКК.

Поводом стали новые правила для въезда на Украину. Согласно ним, отныне россияне должны заблаговременно сообщать свои данные местным украинским властям. Согласно заявлению МИД России, попытки отрегулировать этот вопрос в отношении офицеров СЦКК без ущерба для них «украинская сторона проигнорировала».

Донбасс остался без российских миротворцев
Во время загрузки произошла ошибка.
20 декабря© Ньюстюб
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