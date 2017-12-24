Парламент Чечни бойкотировал Instagram

Источник: РИА "Новости"

Депутаты заявили, что решили поддержать инициативу Даудова, закрывший свой аккаунт «до тех пор, пока не разблокируют страницу Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова». «Депутаты Парламента ЧР вслед за спикером Магомедом Даудовым выйдут из социальной сети Инстаграм», — говорится в сообщении.

Страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы администрацией соцсетей 23 декабря. Министр информации республики заявил, что это связано с «диверсионной кибератакой» из-за включения Кадырова в санкционный список США. Американские власти считают, что глава Чечни связан с «убийствами, пытками и другими масштабными нарушениями прав человека» на территории республики.