Канцлер Австрии заявил, что попытается устранить предрассудки по отношению к правой АПС

Источник: AP 2017

«Я прошу дать шанс нашему правительству и оценивать его по проделанной работе, — сказал Курц, касаясь участия в кабмине АПС. — Каждая оппозиционная партия изменяется, когда находится у власти. Это процесс, под который подпадает и АПС».

Отвечая на замечание журналистов о том, что Израиль отказался от общения с министрами правой партии, политик подчеркнул, что как канцлер сделает «все, чтобы устранить предрассудки Израиля по отношению к АПС».

«В нашей правительственной программе говорится о совершенно ясной приверженности существованию государства Израиль», — указал он.

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По словам Курца, «Австрия слишком поздно признала соучастие в терроре, проводимом нацистским режимом». «В этой связи на моем поколении лежит ответственность никогда не забывать нашу историю. Мы обязаны со всей решимостью бороться с антисемитизмом», — сказал он.

Одновременно Курц высказался против признания Иерусалима столицей Израиля.

«Я симпатизирую государству Израиль и понимаю его потребность в безопасности, но будущее Иерусалима нужно прояснять путем переговоров обеих сторон на месте, — считает он. — Одностороннее решение не продвинет нас вперед».

Канцлер также напомнил, что в Австрию вследствие миграционного кризиса прибыло много людей, «впитавших антисемитизм с молоком матери». «Здесь не должно быть места этим взглядам», — подчеркнул он.