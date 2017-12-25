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03:41 (мск), источник: Известия

ЕС и ОБСЕ отказались отправить наблюдателей в Крым на выборы президента

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет отправлять в Крым своих представителей на выборы президента России в 2018 году. Делегацию наблюдателей на полуостров не направит и мониторинговая миссия Евросоюза.

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Всего за ходом президентских выборов в России будут наблюдать 500 специалистов ОБСЕ. Однако в Крым представители этой организации не поедут.

«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», — приводит слова пресс-секретаря организации Томаса Римера газета «Известия».

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Такую же позицию подтвердили и в ЕС. По словам евродепутата Томаша Здэховски, окончательные списки наблюдателей на выборах в России еще не сформированы, но они «абсолютно точно» не будут направлены в Крым.

Несмотря на решение Брюсселя и БДИПЧ ОБСЕ, за волеизъявлением крымчан 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС. По словам собеседника «Известий» в дипломатических кругах, в группу международных экспертов войдут, в частности, парламентарии из Австрии, Италии, Франции, Чехии и с Кипра.

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15 декабря© Ньюстюб
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