ЕС и ОБСЕ отказались отправить наблюдателей в Крым на выборы президента

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Всего за ходом президентских выборов в России будут наблюдать 500 специалистов ОБСЕ. Однако в Крым представители этой организации не поедут.

«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», — приводит слова пресс-секретаря организации Томаса Римера газета «Известия».

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Такую же позицию подтвердили и в ЕС. По словам евродепутата Томаша Здэховски, окончательные списки наблюдателей на выборах в России еще не сформированы, но они «абсолютно точно» не будут направлены в Крым.