Пенсионная реформа входит в переходный период
Замену накоплений на ИПК начнут с переводов.
Замену накоплений на ИПК начнут с переводов.
Минфин и Банк России закладывают в законодательство по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) элементы будущей системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В частности, на это направлены поправки к профильному закону, касающиеся системы переводов гражданами пенсионных накоплений.
«Ъ» удалось ознакомиться с предварительной версией законопроекта, вносящего изменения в закон «О негосударственных пенсионных фондах», подготавливаемого для прохождения второго чтения в Госдуме. Представленные Минфином и ЦБ поправки отражают реакцию финансовых властей на скандалы последней переходной кампании. По данным ЦБ, в первой половине 2017 года было получено более 5,1 тыс. жалоб по итогам переходной кампании 2016 года, в том числе на незаконный перевод пенсионных накоплений либо удержание средств у текущего страховщика (см. «Ъ» от 23 ноября).
Кроме того, согласно поправкам, крайняя дата, когда можно будет подать заявление о переходе (между НПФ, между ПФР и НПФ), сдвигается с 31 декабря на 1 декабря. Это сделано для того, чтобы уведомление об отказе от перехода (новое понятие, вводимое документом) можно было подать в течение месяца до конца календарного года.
НПФ уже активно тестируют новый канал привлечения клиентов (см. «Ъ» от 11 декабря), однако к предложенной системе есть вопросы. «Возникает определенное неравенство: если у нового страховщика есть постоянный контакт с клиентом, то у старого он может отсутствовать. К примеру, если гражданин сменил телефон», — указывает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. По его мнению, необходимо, чтобы клиент в своем заявлении указывал способ, каким образом он мог бы получить от текущего страховщика информацию о потере инвестдохода. В ЦБ и Минфине не ответили на запрос «Ъ».
Правительству предлагалось представить в парламент в первой половине следующего года предложение «об исключении с 1 января 2020 года возможности формирования средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов на ОПС», а также инициативы по лишению НПФ прав по обслуживанию лиц по ОПС. На заседании рабочей группы по деятельности НПФ эти поправки были убраны, в нынешней версии законопроекта их нет, уточнил глава комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков.
При этом такая отмена «должна быть увязана с принятием системы индивидуального пенсионного капитала». Обсуждение концепции ИПК постоянно откладывается
«Система переходов между страховщиками, предложенная в поправках, — это будущая система смены пенсионных фондов в рамках ИПК», — считает Анатолий Аксаков. Текст законопроекта уже отправлен в
Илья Усов