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04:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Пенсионная реформа входит в переходный период

Замену накоплений на ИПК начнут с переводов.

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Минфин и Банк России закладывают в законодательство по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) элементы будущей системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В частности, на это направлены поправки к профильному закону, касающиеся системы переводов гражданами пенсионных накоплений.

Прямого указания об отмене системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в законопроекте нет, но в Госдуме ждут от правительства отдельного законодательного акта, в котором отказ от ОПС будет увязан с введением ИПК.

«Ъ» удалось ознакомиться с предварительной версией законопроекта, вносящего изменения в закон «О негосударственных пенсионных фондах», подготавливаемого для прохождения второго чтения в Госдуме. Представленные Минфином и ЦБ поправки отражают реакцию финансовых властей на скандалы последней переходной кампании. По данным ЦБ, в первой половине 2017 года было получено более 5,1 тыс. жалоб по итогам переходной кампании 2016 года, в том числе на незаконный перевод пенсионных накоплений либо удержание средств у текущего страховщика (см. «Ъ» от 23 ноября).

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Поправки предлагают не рассматривать заявление на перевод накоплений, если НПФ не уведомил ПФР о вновь заключенном соответствующем договоре.

Кроме того, согласно поправкам, крайняя дата, когда можно будет подать заявление о переходе (между НПФ, между ПФР и НПФ), сдвигается с 31 декабря на 1 декабря. Это сделано для того, чтобы уведомление об отказе от перехода (новое понятие, вводимое документом) можно было подать в течение месяца до конца календарного года.

При этом гражданин сможет подать заявление как о смене страховщика, так и об отказе от перехода только через портал госуслуг. Через портал он будет информироваться и о возможной потере инвестиционного дохода.

НПФ уже активно тестируют новый канал привлечения клиентов (см. «Ъ» от 11 декабря), однако к предложенной системе есть вопросы. «Возникает определенное неравенство: если у нового страховщика есть постоянный контакт с клиентом, то у старого он может отсутствовать. К примеру, если гражданин сменил телефон», — указывает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. По его мнению, необходимо, чтобы клиент в своем заявлении указывал способ, каким образом он мог бы получить от текущего страховщика информацию о потере инвестдохода. В ЦБ и Минфине не ответили на запрос «Ъ».

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Как стало известно «Ъ», депутат от «Единой России» Андрей Исаев в ходе подготовки поправок предлагал законодательно отменить систему обязательного пенсионного страхования, в которой до 2014 года формировались пенсионные накопления граждан (сейчас их формирование заморожено).

Правительству предлагалось представить в парламент в первой половине следующего года предложение «об исключении с 1 января 2020 года возможности формирования средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов на ОПС», а также инициативы по лишению НПФ прав по обслуживанию лиц по ОПС. На заседании рабочей группы по деятельности НПФ эти поправки были убраны, в нынешней версии законопроекта их нет, уточнил глава комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков.

По его словам, при принятии законопроекта во втором чтении планируется направить обращение в правительство, «чтобы оно в кратчайшие сроки внесло в нижнюю палату парламента законопроект об отмене ОПС».
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При этом такая отмена «должна быть увязана с принятием системы индивидуального пенсионного капитала». Обсуждение концепции ИПК постоянно откладывается из-за несогласованности позиций Минфина, ЦБ и Минтруда (см. «Ъ» от 11 декабря).

«Система переходов между страховщиками, предложенная в поправках, — это будущая система смены пенсионных фондов в рамках ИПК», — считает Анатолий Аксаков. Текст законопроекта уже отправлен в Государственно-правовое управление (ГПУ). По словам господина Аксакова, «если ГПУ пришлет позитивный ответ по законопроекту, то комитет будет рассматривать его 11 января следующего года». По его оценке, если закон будет принят в предложенной к согласованию редакции, то точно новая система переходов заработает с 2018 года.

Илья Усов

Повышение пенсионного возраста
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19 декабря© Ньюстюб
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