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03:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил наказать глав Минтранса и Росавиации

Вице-премьер назвал в качестве причины наказания проблемы с финансированием аэропортов Дальнего Востока.

Хабаровск, 25 декабря, AmurMedia.

Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву наложить дисциплинарное взыскание на глав минтранса и Росавиации за проблемы с финансированием аэропортов Дальнего Востока, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС.

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«Завершено служебное расследование по факту недоведения средств до аэропортов Дальнего Востока. Комиссия пришла к выводу, что средства были потеряны из-за плохой организации работы со стороны Росавиации и плохого контроля со стороны минтранса. По результатам работы комиссии я направил председателю правительства служебную записку с просьбой рассмотреть возможность наказания министра транспорта и руководителя Росавиации. По Росавиации я предложил неполное служебное соответствие, по (главе минтранса Максиму) Соколову, наверное, премьер-министр сам примет решение», — сообщил Трутнев ТАСС.

В начале декабря полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил провести служебное расследование по факту недоведения средств до аэропортов Дальнего Востока.

«Я дал поручение провести служебное расследование. Очень хорошо помню, как развивалась эта ситуация: представители минтранса сообщили, что деньги выделены, проекты разработаны, но госэкспертизу не прошли. На вопрос, почему не прошли, отвечают: экспертиза сочла, что они плохо разработаны, не соответствуют требованиям законодательства РФ <…> », — сказал Трутнев.

Он также сообщил, что по данному факту уже приняты кадровые решения.

«Я поручил руководителям уволить людей, которые в этом виноваты. Двух заместителей руководителя Росавиации уволили», — отметил он, добавив, что проблема с потерянными средствами остается.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил выяснить причины недоведения средств до аэропортов Дальнего Востока. В 2013 году по государственным федеральным целевым программам на развитие аэропортового хозяйства было выделено 106,1 млрд рублей, из них более 64 млрд пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а зачастую госэкспертиза не принимала эти проекты. В результате деньги перераспределились, аэропорты не были построены или реконструированы. Речь идет о 40 аэропортах на Дальнем Востоке, а также о 15 пунктах пропуска, расположенных на юге Дальнего Востока на границе с Китаем, которые сегодня остаются узким местом в развитии торгово-экономического сотрудничества с КНР.

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