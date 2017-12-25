Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил наказать глав Минтранса и Росавиации

Хабаровск, 25 декабря, AmurMedia.
«Завершено служебное расследование по факту недоведения средств до аэропортов Дальнего Востока. Комиссия пришла к выводу, что средства были потеряны
«Я дал поручение провести служебное расследование. Очень хорошо помню, как развивалась эта ситуация: представители минтранса сообщили, что деньги выделены, проекты разработаны, но госэкспертизу не прошли. На вопрос, почему не прошли, отвечают: экспертиза сочла, что они плохо разработаны, не соответствуют требованиям законодательства РФ <…> », — сказал Трутнев.
«Я поручил руководителям уволить людей, которые в этом виноваты. Двух заместителей руководителя Росавиации уволили», — отметил он, добавив, что проблема с потерянными средствами остается.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил выяснить причины недоведения средств до аэропортов Дальнего Востока. В 2013 году по государственным федеральным целевым программам на развитие аэропортового хозяйства было выделено 106,1 млрд рублей, из них более 64 млрд пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а зачастую госэкспертиза не принимала эти проекты. В результате деньги перераспределились, аэропорты не были построены или реконструированы. Речь идет о 40 аэропортах на Дальнем Востоке, а также о 15 пунктах пропуска, расположенных на юге Дальнего Востока на границе с Китаем, которые сегодня остаются узким местом в развитии