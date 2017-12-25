Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил наказать глав Минтранса и Росавиации

Хабаровск, 25 декабря, AmurMedia.

Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву наложить дисциплинарное взыскание на глав минтранса и Росавиации за проблемы с финансированием аэропортов Дальнего Востока, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС.

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«Завершено служебное расследование по факту недоведения средств до аэропортов Дальнего Востока. Комиссия пришла к выводу, что средства были потеряны из-за плохой организации работы со стороны Росавиации и плохого контроля со стороны минтранса. По результатам работы комиссии я направил председателю правительства служебную записку с просьбой рассмотреть возможность наказания министра транспорта и руководителя Росавиации. По Росавиации я предложил неполное служебное соответствие, по (главе минтранса Максиму) Соколову, наверное, премьер-министр сам примет решение», — сообщил Трутнев ТАСС.

В начале декабря полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил провести служебное расследование по факту недоведения средств до аэропортов Дальнего Востока.

«Я дал поручение провести служебное расследование. Очень хорошо помню, как развивалась эта ситуация: представители минтранса сообщили, что деньги выделены, проекты разработаны, но госэкспертизу не прошли. На вопрос, почему не прошли, отвечают: экспертиза сочла, что они плохо разработаны, не соответствуют требованиям законодательства РФ <…> », — сказал Трутнев.

Он также сообщил, что по данному факту уже приняты кадровые решения.

«Я поручил руководителям уволить людей, которые в этом виноваты. Двух заместителей руководителя Росавиации уволили», — отметил он, добавив, что проблема с потерянными средствами остается.