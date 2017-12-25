На 51 избирательном участке состоится повторное голосование
Победители выявлены на 279 избирательных участках, на 51 избирательном участке состоится повторное голосование.
Победители выявлены на 279 избирательных участках, на 51 избирательном участке состоится повторное голосование.
В Едином
По словам председателя Ташкентской городской избирательной комиссии Хамида Каримова, победители выявлены на 279 избирательных участках, на 51 избирательном участке состоится повторное голосование. День его проведения станет известен в ближайшие дни.
24 декабря правом голоса воспользовались более 1 миллиона 267 тысяч избирателей, что составило 81,2 процента от их общего числа. По его заключению,
При этом поступившие обращения о нарушениях будут изучены и в соответствии с законодательством по каждому из них примут решение.
Большинство мест в районных кенгашах получило Движение предпринимателей и деловых людей —
46 депутатов избраны из числа представителей органов самоуправления граждан.
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