Источник: UzReport.news

В Едином пресс-центре по освещению подготовки и проведению выборов в районные Кенгаши народных депутатов Ташкента состоялся брифинг, в ходе которого объявлены результаты подсчета голосов.

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По словам председателя Ташкентской городской избирательной комиссии Хамида Каримова, победители выявлены на 279 избирательных участках, на 51 избирательном участке состоится повторное голосование. День его проведения станет известен в ближайшие дни.

24 декабря правом голоса воспользовались более 1 миллиона 267 тысяч избирателей, что составило 81,2 процента от их общего числа. По его заключению, общественно-политическое мероприятие прошло в полном соответствии с законодательством, на основе принципов открытости, транспарентности, гласности и в соответствии с общепризнанными нормами и международными стандартами.

При этом поступившие обращения о нарушениях будут изучены и в соответствии с законодательством по каждому из них примут решение.

Большинство мест в районных кенгашах получило Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) — 114 места, далее следуют Народно-демократическая партия Узбекистана — 41, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» — 33 и Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» — 45 мест.

46 депутатов избраны из числа представителей органов самоуправления граждан.