И.о. главы Воронежа назначен Вадим Кстенин
Исполняющим обязанности главы города назначен Вадим Кстенин, сообщает
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Исполняющим обязанности главы города назначен Вадим Кстенин, сообщает
Александра Гусева сменил его первый заместитель по городскому хозяйству. В этой должности Вадим Юрьевич проработал с 17 февраля 2016 года.
Напомним, 25 декабря Владимир Путин подписал указ о назначении мэра Воронежа Александра Гусева временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. Александр Гусев сменил на посту Алексея Гордеева, который ушел в отставку по собственному желанию.